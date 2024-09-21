【家庭plus．兩位太太的香料餐桌】初秋 香草暖食

初秋 香草暖食

文、攝影、食譜示範／Julia、Kook

今年特別想念秋日迎來的舒涼時光，正因為如此念想著，身體也同步渴望暖熱濃郁的香料餐食。

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感覺這座肉身小宇宙裡裡外外，都正依循直覺朝向大宇宙的季節更迭調頻。

插圖／Kook

〈台灣婆婆Julia上菜〉九層塔烤甜椒 應用多元

雖說時序已入秋，但這幾年即便已進入十月，偶有數日陽光仍如夏熾烈，香草園裡的一年生九層塔們紛紛開花結籽，貌似走入生命尾聲，抓緊時機，將充滿陽光能量的夏日香草菁華食進身體，為秋冬蓄積能量。

謝謝他們最好的方式，便是懷著感恩採摘花葉，好好作菜好好滋養身心。

九層塔烤甜椒。

食材：甜椒、九層塔（或羅勒）、橄欖油、鹽、黑胡椒粉

做法：

1.烤箱加熱至150度℃，將食材與香草洗淨，盡量去除水分。

2.將甜椒切成約1公分條狀，放入大缽中以適量橄欖油、鹽及現磨黑胡椒粉調味拌勻。

3.將一半的九層塔葉鋪在烤盤底部，再放上甜椒，表面再鋪些葉子。

4.以旋風或上下火模式，烤約40～50分鐘，中溫長時烘烤，能將甜椒烤透，皮肉皆軟糯入味。

廚娘提醒：

＊每台烤箱皆有些微差異，請目測調整時間。若不喜歡邊緣焦黑，中途可拌一拌翻面。

＊烤好的甜椒放入保鮮盒並油封，用乾淨筷子取食，可保存兩週左右。

＊除了九層塔與羅勒，原生百里香、迷迭香也很適合。

九層塔烤甜椒延伸料理：

九層塔烤甜椒配麵包、飯、麵都行。

前菜：鋪放於切片麵包，再淋上些許油醋醬。

主食：義大利麵、炒飯都適合酌量添加。

醬料：將烤好的甜椒用調理機打成泥，表面倒一層初榨橄欖油封住，冷藏不開封可保存至少半年。適合塗抹於麵包，義大利麵醬或濃湯類上方一小撮，增添風味。

〈清邁媳婦Kook上菜〉水含羞草炒米粉 此草非彼草

Kook習慣每週到傳統市場的東南亞菜攤走走，偶爾能發現想念的家鄉野菜或藥草。這次她帶回兩把水生含羞草並跟我分享如何料理，又令我開了眼界。與台灣野地常見含羞草品種不同，台灣少見將其入料理，僅使用乾燥根部入藥。

水含羞草。

然而水生含羞草卻是泰國常見的家常菜，有點類似我們常吃的炒空心菜。蒜片爆香，些許辣椒片，快炒後加入素蠔油與醬油調味，很快就盤底朝天的一道下飯好菜。除了清炒，也可加入炒麵或炒米粉裡。

但記得，一定要是水含羞草，可到傳統市場東南亞菜攤購買。

水含羞草炒米粉。

食材：米粉60克、水含羞草100克、大蒜12克、紅辣椒3克、素蠔油20克、糖10克、醬油10克、水30克、植物油1大匙。

做法：

1.只取含羞草的頂部徹底洗淨，米粉用冷開水浸泡20分鐘。

2.大蒜切碎，紅辣椒切片，蠔油、糖、醬油和水調勻。

3.適量油將蒜片與紅辣椒炒香，接著倒入調勻的調味料，再放入米粉拌炒至熟透，最後加水含羞草翻炒約3～4分鐘，即可關火。撒上炸蒜可增加美味。

〈香草小記〉甜羅勒與九層塔

甜羅勒與九層塔為一年生的草本植物，夏天是盛產季節，但由於近年冬季氣候偏暖，若持續修剪開花部分，有些仍能越冬，待入春又一派生機勃勃，算是好照顧的香草品種。

甜羅勒。

除了甜羅勒，還種過適合做醃漬物的紫紅羅勒，散發檸檬清香的檸檬羅勒，只可惜近幾年連種籽都不太好買，倒是因為家裡多了位泰國媳婦，我們種了許多打拋羅勒，而台灣在地的九層塔，強健芳香，當然要多多種植。想特別分享的是，由於自己種植，也會將花朵融入較細緻的前菜，味覺與視覺都更顯優雅氣息，在家也能呈現如私廚般的高級料理。

九層塔。

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