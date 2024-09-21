【藝週末．國際藝聞】群島虛空 2024年倫敦蛇形藝廊展亭

以「群島虛空」為題的2024年倫敦蛇形藝廊展亭。（倫敦蛇形藝廊提供）

文／林昱晴

倫敦蛇形藝廊展亭（Serpentine Pavilion）自2000年邀請薩哈．哈蒂（Zaha Hadid）以概念性建築為這項計畫揭幕後，已成為創意建築的實驗舞台。舉凡伊東豊雄、庫哈斯（Rem Koolhaas）、法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）、尚．努維爾（Jean Nouvel）、妹島和世、西澤立衛與藤本壯介等建築師，都曾在此地施展身手。即便受限於僅300平方公尺的基地面積、需為開放空間的特質與臨時建築的狀態，且受邀團隊未在英國境內完成永久性建築作品，但25年來大師雲集的紀錄，使其成為國際藝文界最為關注的年度夏日盛事。

具有多元功能的「島嶼」結構。（倫敦蛇形藝廊提供）

6月7日對外開放的2024年度展亭，由曾經設計2010年上海世博會韓國館、以2014年威尼斯建築雙年展韓國館榮獲當年最佳國家館金獅獎的韓國建築師曹敏碩（Minsuk Cho）擔綱，以「群島虛空」（Archipelagic Void）為題，由5座分別具有閱讀、喝茶、社交、攀爬、平躺等功能的「島嶼」結構組成，如同一連串城市公共空間的集聚與合體。韓國傳統民居中的庭院（Madang）則是5座「島嶼」的交匯之處，與肯辛頓花園（Kensington Gardens）的自然生態交織合一。韓國民居的庭院空間雖然空無一物，卻是眾人閒話家常、宴客聚餐等日常活動的處所，而促進人們的多元交流與互動，以此建立人與人、城市及世界的連結，正是曹敏碩建築理念的核心。展期至10月27日。

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