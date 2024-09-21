【藝週末．國際藝聞】雕刻之森美術館舟越桂展 我去森林的那一天

舟越桂2019年作品〈樹的水之音〉。（雕刻之森美術館提供）

文／趙子芃

舟越桂（Katsura Funakoshi，1951-2024）認為自然界的木材經歷了與世間萬物同樣的生長週期與生命歷程，因此他以楠木做為創作媒材，透過擁有生命歷程的載體來傳達自己的創作感受。熱愛日本古美術的他，受到12世紀鐮倉時期雕刻師運慶的影響，創作時會為人像鑲嵌大理石的眼睛，藉此營造出雕塑凝視遠方的效果──運慶獨創的「玉眼」雕塑手法，是在挖空的木雕佛首之內鑲嵌水晶，並在水晶內側繪以瞳孔。舟越桂喜歡那些眺望遠方者的眼睛，因為裡頭藏著令人捉摸不透的視線。他反覆思索後發現：「最遙遠的事物不就是我們自身嗎？當人們審視自我內心的時候，就會流露出這樣的目光，以及略帶憂傷的表情。」

舟越桂的名言徹底闡釋了他的創作動機：「認識世界就是了解自己。當我遇到一個似乎能夠代表我對人性的看法的人時，我想為他創作一件雕像。」位於日本神奈川縣箱根町的雕刻之森美術館，為了紀念開館55週年，至11月4日舉辦「舟越桂 我去森林的那一天」雕塑精選展，呈現藝術家複合變異造型的人像雕塑，與美術館典藏的布朗庫西、莫迪里亞尼、賈科梅蒂、荻原守衛、朝倉文夫、舟越保武、清水九兵衛等名家的雕塑作品展開對話。

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