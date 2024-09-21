自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

【藝週末．國際藝聞】雕刻之森美術館舟越桂展 我去森林的那一天

2024/09/21 05:30

舟越桂2019年作品〈樹的水之音〉。（雕刻之森美術館提供）舟越桂2019年作品〈樹的水之音〉。（雕刻之森美術館提供）

文／趙子芃

舟越桂（Katsura Funakoshi，1951-2024）認為自然界的木材經歷了與世間萬物同樣的生長週期與生命歷程，因此他以楠木做為創作媒材，透過擁有生命歷程的載體來傳達自己的創作感受。熱愛日本古美術的他，受到12世紀鐮倉時期雕刻師運慶的影響，創作時會為人像鑲嵌大理石的眼睛，藉此營造出雕塑凝視遠方的效果──運慶獨創的「玉眼」雕塑手法，是在挖空的木雕佛首之內鑲嵌水晶，並在水晶內側繪以瞳孔。舟越桂喜歡那些眺望遠方者的眼睛，因為裡頭藏著令人捉摸不透的視線。他反覆思索後發現：「最遙遠的事物不就是我們自身嗎？當人們審視自我內心的時候，就會流露出這樣的目光，以及略帶憂傷的表情。」

舟越桂的名言徹底闡釋了他的創作動機：「認識世界就是了解自己。當我遇到一個似乎能夠代表我對人性的看法的人時，我想為他創作一件雕像。」位於日本神奈川縣箱根町的雕刻之森美術館，為了紀念開館55週年，至11月4日舉辦「舟越桂 我去森林的那一天」雕塑精選展，呈現藝術家複合變異造型的人像雕塑，與美術館典藏的布朗庫西、莫迪里亞尼、賈科梅蒂、荻原守衛、朝倉文夫、舟越保武、清水九兵衛等名家的雕塑作品展開對話。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應