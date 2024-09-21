【藝術文化】里約奧運閉幕東京8分鐘驚豔全球 真鍋大度10月現身TTXC

新媒體藝術家真鍋大度將參展TTXC，為高雄的科技藝術拓展全新視野。（Sónar+D and Sónar 2023提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「2024 TTXC台灣文化科技大會」將於10月12至27日在高雄駁二藝術特區展開，這次除了邀請《排球少年》導演滿仲勸與初代責編本田佑行首度來台開講，引起台灣粉絲轟動搶票外，當代知名新媒體藝術家真鍋大度也會親臨會場，以AI創作、未來音樂論壇、現場演出等3種型式，帶來最強跨域的文化科技內容。

2016年里約奧運的閉幕典禮上，接棒的東京以讓人目眩的短短8分鐘表演驚豔全世界，這場演出的製作團隊之一，正是由真鍋大度策畫。TTXC的「G.A.M.E未來主題展」中，真鍋大度應邀來台展出結合AI技術，聯手日本新銳設計與表演團體「明和電機」，帶來難得一見的科技現場音樂會，為高雄拓展未來觀點與全新視野。

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「G.A.M.E未來主題展」規畫國際知名作品，亞洲藝術團隊「江戶未來世」的《屋台系列》，運用AI圖像生成技術，將台灣的夜市文化，形成一幅幅台式浮世繪的AI卷軸；數位CGI影像知名巨作《變形》，是英國科技團隊「Universal Everything」的不敗經典，此次展出最新4K版本，讓觀眾感受萬物的奇妙循環。

美國藝術家基爾．丹格．穆茲克瑙的《衍生遊戲 - 遊行》，以高效率運算技術結合動態視覺設計，每個乘載大會資訊的行走生物都由程式創建而成，四肢長度、步行速度、和身體大小的變數，造就每個行走生物的有趣性格特質。

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