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【藝術文化】2024舞躍大地舞蹈創作比賽 星辰邱柏盛奪冠

2024/09/22 05:30

金獎由邱柏盛《星辰》奪得。（文化部提供）金獎由邱柏盛《星辰》奪得。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2024舞躍大地舞蹈創作比賽」，昨（21）日於台灣戲曲中心大表演廳辦理決選暨頒獎典禮，經過入圍團隊逐一現場演出的奮力激盪，最終由《星辰》邱柏盛摘下金牌獎、《無歸》邱民昌榮獲銀牌獎、《生命》毛偉航贏得銅牌獎，並選出5名優選、7名佳作等總計15個獎項。

文化部長李遠表示，看到年輕舞者跳舞比賽非常感動，並保證，將會培養更多機會到國外去，「在我在任的時候，多培養一些有可能的國家隊，我做出的決定就是加強支持更多中壯世代的表演團體。」

計畫主持人賴秀峰說明，今年舞躍大地賽事作業逐步從校園推廣、徵件、初選推進，直到今天的決選舞台上呈現多元樣貌的優質作品。

主辦單位說明10月26日下午2點將邀請金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及部分優選作品，在大東文化藝術中心進行「得獎作品演出」，開放民眾線上免費登索票進場欣賞。

此外，國立新竹生活美學館持續推動「新銳編舞家培育計畫」，邀請榮獲舞躍大地獎項的編舞家參與，今年與身體處方合作，前進馬祖列島，引導連江縣學校師生透過肢體律動打開感官、自我覺察、親近環境；也與翃舞製作攜手，媒合編舞者與導師發展得獎作品，並將此製作於「2024漂鳥舞蹈平台」呈現。詳詢「舞躍大地」網站或臉書粉絲專頁。

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