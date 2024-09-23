自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】日本歌謠舞踊大會年度公演11/17登場 新作〈海島風情〉壓軸

2024/09/23 05:30

台灣新日歌謠舞踊協會藝術總監林鳳珠。（林鳳珠提供）台灣新日歌謠舞踊協會藝術總監林鳳珠。（林鳳珠提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長期致力推廣日本精緻歌謠與舞踊的台灣新日歌謠舞踊協會，2024日本歌謠舞踊大會將於11月17日登場。除邀請到日本歌星小倉浩二來台，還有2個流派的師範老師級以上的舞者競演舞踊，藝術總監林鳳珠更將壓軸表演一首創新之作〈島のブルース〉（海島風情）。

台灣新日歌謠舞踊協會成立31年，是台灣歷史悠久且實力最堅強的非營利民間藝術社團。持續以歌謠與舞踊為台、日兩國民間慈善交流的橋梁，也讓喜愛日本文化的觀眾能在台灣欣賞到原汁原味的演出。

今年日本歌謠舞踊大會仍以「歌與舞之華麗競演」為主軸，歌曲方面，全場精選20首日本不同年代經典之作，包括〈 幸 〉（幸福在這裡）、〈さよなら港〉（再會啊！港口）、〈恋人よ〉（戀人啊！）、〈夜來香〉、〈ふたりの大阪〉（倆人的大阪）、〈長琦の女〉、〈愛的讚歌〉等風行不輟的金曲。

舞踊方面則請來2個流派各選出師範老師級以上的舞者前來競演，包括由台灣最具知名度舞踊大師紫翔（翁敏華）帶領二代目呂珈惠、紫流總師範楊文珠及師範級舞者，推出〈男の花吹雪〉、〈あばれ太鼓〉、〈勝負の花道〉3首男舞碼。宴盛流家元澁谷宴盛也排出3首男舞〈舞春秋〉、〈威風堂堂〉、〈演歌楼〉。

節目壓軸由林鳳珠親自表演新作〈島のブルース〉，敘述日本鹿兒島南部海面上的奄美大島，夏季的祭典舞蹈通常要跳7天7夜，女孩子們均穿大島軸的和服，邊跳邊等待天亮進港的男兒前來一起跳舞，找到心愛的人。舞曲節奏浪漫活潑，充滿青春活力。林鳳珠將完全徒手不帶道具，以細盈細膩的動作，舞出海島女孩的花樣年華。

11月17日演出2場，日場提供150張入場券免費索取；晚場為用餐看表演性質，酌收餐費1,000元（可觀看全天節目）。詳洽 2506-3946，0933-064-234。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應