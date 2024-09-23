【藝術文化】日本歌謠舞踊大會年度公演11/17登場 新作〈海島風情〉壓軸

台灣新日歌謠舞踊協會藝術總監林鳳珠。（林鳳珠提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長期致力推廣日本精緻歌謠與舞踊的台灣新日歌謠舞踊協會，2024日本歌謠舞踊大會將於11月17日登場。除邀請到日本歌星小倉浩二來台，還有2個流派的師範老師級以上的舞者競演舞踊，藝術總監林鳳珠更將壓軸表演一首創新之作〈島のブルース〉（海島風情）。

台灣新日歌謠舞踊協會成立31年，是台灣歷史悠久且實力最堅強的非營利民間藝術社團。持續以歌謠與舞踊為台、日兩國民間慈善交流的橋梁，也讓喜愛日本文化的觀眾能在台灣欣賞到原汁原味的演出。

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今年日本歌謠舞踊大會仍以「歌與舞之華麗競演」為主軸，歌曲方面，全場精選20首日本不同年代經典之作，包括〈 幸 〉（幸福在這裡）、〈さよなら港〉（再會啊！港口）、〈恋人よ〉（戀人啊！）、〈夜來香〉、〈ふたりの大阪〉（倆人的大阪）、〈長琦の女〉、〈愛的讚歌〉等風行不輟的金曲。

舞踊方面則請來2個流派各選出師範老師級以上的舞者前來競演，包括由台灣最具知名度舞踊大師紫翔（翁敏華）帶領二代目呂珈惠、紫流總師範楊文珠及師範級舞者，推出〈男の花吹雪〉、〈あばれ太鼓〉、〈勝負の花道〉3首男舞碼。宴盛流家元澁谷宴盛也排出3首男舞〈舞春秋〉、〈威風堂堂〉、〈演歌楼〉。

節目壓軸由林鳳珠親自表演新作〈島のブルース〉，敘述日本鹿兒島南部海面上的奄美大島，夏季的祭典舞蹈通常要跳7天7夜，女孩子們均穿大島軸的和服，邊跳邊等待天亮進港的男兒前來一起跳舞，找到心愛的人。舞曲節奏浪漫活潑，充滿青春活力。林鳳珠將完全徒手不帶道具，以細盈細膩的動作，舞出海島女孩的花樣年華。

11月17日演出2場，日場提供150張入場券免費索取；晚場為用餐看表演性質，酌收餐費1,000元（可觀看全天節目）。詳洽 2506-3946，0933-064-234。

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