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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】留一盞燈 對彼此的愛

2024/09/23 05:30

留一盞燈 對彼此的愛留一盞燈 對彼此的愛

文／曾維瑜

那時已經近午夜，兒子傳來訊息說已經到家了，我回訊說還在跟同事歡唱中，會晚一點回去。回到家已經凌晨三點多，我關了客廳留著的那盞燈，很快就入睡。

隔天起床喉嚨果然沙啞了，兒子見到我，問我幾點到家，「我有幫妳留一盞燈。」兒子說，我笑了笑回答：「我知道。」

不過一、兩年之間，兒子和我之間的角色，從媽媽跟兒子，先是變成共處在一個屋簷下的室友，各有各的作息，這陣子，兒子有時又變得像是大哥哥甚至是家長，會管理起我的出勤和宵禁，出門時若看到我還在家，會問我一句：「妳今天在家工作喔？」到家了若發現我還在外頭，會問一聲我在哪裡。

幫兒子留一盞燈，曾經是我專屬的工作。小的時候，怕他夜裡醒了，一片漆黑，會感到害怕；高中時期，熱中社團活動的兒子，常常三更半夜才回家，我從焦急、生氣，後來轉為學習包容、信任，告訴他無論再晚都要回家，住得遠的、夜歸怕被爸媽罵的同學朋友，統統歡迎一起回家留宿，然後我睡前，會幫他留一盞燈，讓他知道，媽媽在等他回家。

現在的我們，出遠門時跟對方說一聲，互相等對方回家，互相幫對方留一盞燈，親子關係，變得更像是彼此在意的朋友，不過度干涉、不訓話不囉唆，但適時表達關心。

在夜裡留一盞燈，是我們對彼此的愛。

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