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【家庭plus．香草隨食札記】黃荊 潛力無窮

2024/09/24 05:30

黃荊又稱埔薑仔、布驚，是先民重要藥食多用植物，全株都是寶。黃荊又稱埔薑仔、布驚，是先民重要藥食多用植物，全株都是寶。

文、圖／蔡以倫

枝葉觸摸有淡雅香氣，採摘泡茶有療效，這是「香草植物」的特徵。這類保健植物也有本土品種，在歷史人文、藥用功效上，「黃荊」都值得被國人關注。

到三芝海邊社區據點為長者上課，課室外種了排「黃荊」，時值夏季，枝頭開花，十分醒目。長者要我採葉嚼食，淡淡薑味，芬芳辛香，印象深刻。黃荊又稱埔薑仔、布驚，是先民重要藥食多用植物，全株都是寶。

黃荊分布於溫熱帶，台灣全島可見。中醫取果實入藥，認為黃荊子有「驅風解表，止咳平喘，理氣止痛」等作用，可緩解傷風感冒。葉子煮茶，能祛風、發汗，可治久痢。

黃荊抗發炎，枝葉煮水洗浴，可緩解皮膚發炎、濕疹、足癬諸症，洗頭可改善爛頭瘡。搓揉葉塗抹小傷口，戶外可應急止血。

在沒有冰箱的年代，先民用黃荊保存肉品，兼可去腥防腐。這種文化脈絡，與歐陸用香草做保存劑，衍生成肉品必搭香料烹調，不謀而合。黃荊葉搭配糯米粽煮水，鹼性可改變米食風味，亦有助於夏日保存。

黃荊花也是蜜源，黃荊蜜是南台灣特殊風味。黃荊果實可做香包、枕頭，自然芳香、安神放鬆。取枝葉乾燥，顏色轉成灰白，很似艾葉。耐燒煙少，可驅蚊蟲，適合開發成防蚊薰香產品。花葉可提煉精油、純露，製成手工皂、舒緩膏、唇膏等，更符合現代需求。

黃荊枝條彈性佳，細枝可編筐製提籃、編製草帽、畚箕、掃帚等農具。長枝條光溜，早期牧童用以趕牛，後來被師長當成棍條、教鞭，成了頑童剋星。

黃荊耐鹽耐旱，是野地先驅植物。古人開墾荒地，「披荊斬棘」，著實辛苦。時至今日，黃荊仍是台灣極有潛力的體驗型保健植物。（作者為淡水香草街屋主人）

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