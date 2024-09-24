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【家庭plus．生活停看聽】好險管住嘴
好險管住嘴
文／荷好
有一次，同仁和我準備與新任長官開會，報告目前執行的業務。會議在即，我們搭電梯前往會議室。進入電梯後，隨即有一位女士跟著進來。
我按下關門鍵，但電梯門卻遲遲未關。這時，後方的女士伸手觸碰按鍵，但門依然未關上。她說：「電梯有時會有些許延遲，需稍等一下。」
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於是，我們三人開始討論起電梯可能出現的狀況。幾秒鐘後，我再次按下關門鍵，這次門終於關上了。抵達目的樓層前，我問同事：「新任長官姓什麼？」
沒想到同電梯那位女士開口回答：「姓×。」我望著她，她接著說：「我就是。」她的回答讓我嚇了一跳。幸好，我與同事在電梯內沒有聊不該聊的話題。
這件事提醒了我，什麼是謹言，因為你永遠不知道旁邊站著的是誰。管住自己的嘴是自保。
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