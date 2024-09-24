自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】好險管住嘴

2024/09/24 05:30

好險管住嘴好險管住嘴

文／荷好

有一次，同仁和我準備與新任長官開會，報告目前執行的業務。會議在即，我們搭電梯前往會議室。進入電梯後，隨即有一位女士跟著進來。

我按下關門鍵，但電梯門卻遲遲未關。這時，後方的女士伸手觸碰按鍵，但門依然未關上。她說：「電梯有時會有些許延遲，需稍等一下。」

於是，我們三人開始討論起電梯可能出現的狀況。幾秒鐘後，我再次按下關門鍵，這次門終於關上了。抵達目的樓層前，我問同事：「新任長官姓什麼？」

沒想到同電梯那位女士開口回答：「姓×。」我望著她，她接著說：「我就是。」她的回答讓我嚇了一跳。幸好，我與同事在電梯內沒有聊不該聊的話題。

這件事提醒了我，什麼是謹言，因為你永遠不知道旁邊站著的是誰。管住自己的嘴是自保。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應