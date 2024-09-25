【藝術文化】台博館「鳴蟲文化與科學」特展 探索鳴蟲生態現況

紫砂陶燒蟈蟈竹筍擺飾，細節寫實生動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台博館攜手台灣大學昆蟲學系策畫的「鳴蟲文化與科學」特展，聚焦台灣人熟悉的3類鳴蟲：蟬、蟋蟀以及螽斯，透過標本、文物、工藝品、擺飾等，將自然科學、生物學結合文學、藝術等介紹鳴蟲的生態現況，即日起至明年5月11日，在台博館1樓西展間登場。

從小在三合院生活的台博館館長洪世佑表示，鳴蟲與台灣人的生活離得並不遠，從農業社會時代起，便與生活息息相關，蟲鳴更是日常的環境背景音，「印象最深刻，小時候生活物質匱乏，蒐集100隻蟬蛻兌換零用錢，是小時候非常深刻的回憶。」他更指出，特展延續博物館4大功能：研究、收藏、展示與教育，透過主題展示昆蟲文化以及延伸的活動，更鏈結科學與文化，強調博物館對於環境議題同樣重視。

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特展共規畫5大單元，包含「鳴蟲的相關故事」、「鳴蟲的詩詞」、「鳴蟲的文化與藝術」、「鳴蟲的生物學」以及「鳴蟲的保育」等，精選232件鳴蟲標本及台大昆蟲學者楊世平的鳴蟲文物蒐藏，包含玉唅蟬、範製雞心形蟈蟈葫蘆罐與紫砂陶燒蟈蟈竹筍擺飾。

值得一提的是，紫砂陶燒蟈蟈竹筍擺飾使用產量有限的紫砂土製作，造形仿真，色澤生動，竹筍殼的紋理細膩且層次分明，停於其上的蟈蟈，體節、翅脈以及一對長觸角非常精細寫實，巧妙將自然界的昆蟲與食用植物搭配，令人讚嘆。詳細展覽內容可詢台博館官網。

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