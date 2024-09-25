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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 鄭聿／無業者通勤

2024/09/25 05:30

◎鄭聿◎鄭聿

◎鄭聿

照例是上班的日子

地下捷運的人潮

彷彿該刮未刮的鬍渣

外面的陽光那麼大

我假裝仍有一間公司跟座位

可以回去

只是剛好經常處在

外出洽公的狀態

凡是用時間累積複利的

都將定期清空

例如資源回收垃圾桶

例如進出站的人們

例如我

在月台久坐

偶爾也會起來做一點

簡單低調的事情：

搭電扶梯

或嗶卡出去廁所

只需要小額支付

便能消費自己一整天

等到中午吃什麼

我跟真正的上班族一樣

心中浮現了很多選擇

跟選擇障礙

想呼吸新鮮空氣

就走上最近的出口

踩在平地

像是踩在以前公司的頂樓

往下看：

透光的大袋黃昏

打包著城市裡的人事物

明天重複利用

該刮未刮的鬍渣

是下班的捷運人潮

在我臉上散開

有一雙眼睛注視著我

而我始終沒有察覺

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