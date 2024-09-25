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【自由副刊】 鄭聿／無業者通勤
◎鄭聿
◎鄭聿
．
照例是上班的日子
地下捷運的人潮
彷彿該刮未刮的鬍渣
．
外面的陽光那麼大
我假裝仍有一間公司跟座位
可以回去
只是剛好經常處在
外出洽公的狀態
．
凡是用時間累積複利的
都將定期清空
例如資源回收垃圾桶
例如進出站的人們
例如我
．
在月台久坐
偶爾也會起來做一點
簡單低調的事情：
搭電扶梯
或嗶卡出去廁所
只需要小額支付
便能消費自己一整天
．
等到中午吃什麼
我跟真正的上班族一樣
心中浮現了很多選擇
跟選擇障礙
想呼吸新鮮空氣
就走上最近的出口
踩在平地
像是踩在以前公司的頂樓
往下看：
透光的大袋黃昏
打包著城市裡的人事物
明天重複利用
．
該刮未刮的鬍渣
是下班的捷運人潮
在我臉上散開
有一雙眼睛注視著我
而我始終沒有察覺
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