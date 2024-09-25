【自由副刊】 鄭聿／無業者通勤

◎鄭聿

◎鄭聿

．

照例是上班的日子

地下捷運的人潮

彷彿該刮未刮的鬍渣

．

外面的陽光那麼大

我假裝仍有一間公司跟座位

可以回去

只是剛好經常處在

外出洽公的狀態

．

凡是用時間累積複利的

都將定期清空

例如資源回收垃圾桶

例如進出站的人們

例如我

．

在月台久坐

偶爾也會起來做一點

簡單低調的事情：

搭電扶梯

或嗶卡出去廁所

只需要小額支付

便能消費自己一整天

．

等到中午吃什麼

我跟真正的上班族一樣

心中浮現了很多選擇

跟選擇障礙

想呼吸新鮮空氣

就走上最近的出口

踩在平地

像是踩在以前公司的頂樓

往下看：

透光的大袋黃昏

打包著城市裡的人事物

明天重複利用

．

該刮未刮的鬍渣

是下班的捷運人潮

在我臉上散開

有一雙眼睛注視著我

而我始終沒有察覺

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法