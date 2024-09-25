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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 湖南蟲／不留

2024/09/25 05:30

◎湖南蟲◎湖南蟲

◎湖南蟲

喜歡冰塊。喜歡凍得很堅硬的冰塊在接觸暖空氣後，突地發生聲響，從內裡迸出裂痕。那些裂痕很像閃電，劈亮夜空。透明的冰塊則因此不那麼透明了，甚且能有了不那麼純粹的光線折射。冰塊是脆弱的。

喜歡冰塊。喜歡把一堆冰塊倒進杯子裡互相碰撞，堅硬本質互相牴觸，但融著融著，有時竟擁抱在了一起。我不懂冰塊神祕的運作，我以為遇熱化水是鐵則，怎麼在各自柔軟的過程中，反倒能因碰觸而結合，成為新的冰塊。冰塊是抗拒原理的。

喜歡冰塊。喜歡它冷涼生煙，不可一世，喜歡它介入所有的飲品使其稀釋，沒有誰能夠擁抱它的同時，不改變自己體溫。喜歡它易碎，從冰箱鏟出冰塊時，我經常不小心落下幾顆，而它們總是易無反顧地破碎，令我徹底沒有辦法，無論再怎樣快速從地上撿起、丟進洗碗槽，手指都會溼掉髒掉，也總有一些碎冰無法撿拾，只能任它成漬。冰塊有著玉石俱焚的氣魄。

喜歡冰塊，那麼踏實地存在過，也能那麼徹底地消失，情願什麼也不留下。喜歡冰塊，讓我想起王菲，只愛陌生人，你喜歡不如我喜歡，你快樂所以我快樂，有時愛情徒有虛名，所有的夢中人都是過眼雲煙。曾經那麼愛她唱的當時的月亮，沒有想過，原來她唱的也是自己，也是我們。

謝謝冰塊，謝謝王菲，謝謝我們。●

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