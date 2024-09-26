【藝術文化】強化文化資產永續傳承 台灣文化遺產國際論壇登場

文化部長李遠（中）、ICOMOS文化景觀科學委員會主席Elisabeth Brabec、文資局長陳濟民（左6）、成大名譽教授傅朝卿（右6）、ICOMOS副主席Susan Mclntyre-Tamwoy（右5）及各單位代表於開幕後合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2024年台灣文化遺產國際論壇」25、26日在台灣大學集思國際會議中心舉行，以世界遺產核心概念與創新永續趨勢為主軸，結合台灣文化資產場域案例，邀集來自美、澳、日、韓及加拿大等聯合國教科文組織（UNESCO）轄下登錄世界遺產的重要諮詢機構—國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）6位國際專家，與國內推動文化資產保存之政府機關、專家學者、民間團體對話交流。

文化部長李遠昨（25）日出席開幕式致詞表示，台灣的地理環境和歷史造就出非常特殊的景觀，「我來自電影、電視、文學、創作、戲劇界，來這邊是跟著大家學習文化資產保存的重要性。」他指出，台灣是一座海島，有高山、有海洋，並擁有全世界最集中的動物、植物跟地質環境，是最珍貴的寶物，文化上更具有重要性。

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文資局局長陳濟民說明，此次議題特別關注2個方向，其一是國內文化資產保存跟觀念做法持續與國際接軌；其二，關注世界遺產議題，「台灣有很豐厚文化資產內容，也有條件可以名列世界遺產，但因國際局勢，短期內沒辦法申請。但多年來持續與國際相關組織連結，並借重他們的經驗及做法加強文化資產內涵，以及人才培育，同時向下與產業連結，做好準備工作。」

「2024年台灣文化遺產國際論壇」5大專題涵蓋文化資產保存的不同面向，會中更討論重要文化景觀阿里山林業鐵道和軍事遺產案例，以及如何結合青創社群的力量，還有文化相關法令規約的落實，不只吸取國際經驗，也藉此機會把台灣具代表性的文化遺產保存案例介紹給國際友人，彼此交流啟發。

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