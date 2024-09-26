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藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 林宇軒／斧頭

2024/09/26 05:30

◎林宇軒◎林宇軒

◎林宇軒

我對別人也對自己誠實，所以我追蹤到她的地址，用最一般的斧頭用力砍，用力砍，直到房門出現一個大洞。上帝關門，我就直接在門上開一扇窗。

是一個陌生男子躲在機房的角落尖叫。我把臉擠進破洞裡大吼：這個敗類你是誰啊？你把她藏到哪裡去了？他繼續用尖叫回應我的大吼，沒有沒有，再多的解釋都顯得斧鑿。

當然我也痛啊，砍一次就痛一次，好像我心門的洞就是被我自己砍出來的。投資理財、醫療救濟……多年來我為她的生活披荊斬棘，結果我也是她的荊棘嗎？為什麼她總是不和我見面？你到底又是誰？門就快要被砍沒了，這個敗類快點回答她在哪裡，不要躲在這些電腦後面一邊尖叫對不起，一邊看著斧頭叫我放下，放下。

我得要多麼殘忍才能夠放下？●

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