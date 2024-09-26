【家庭plus．退休大樂透】疼孫 痟阿公第一

圖／達志影像

文／楊居文

約法三章始於女兒懷孕初期，回娘家坐月子好像已經變成天經地義。但只限那一個月，親生女兒肯定是了解老爸怕吵，尤其嬰兒半夜哭鬧，往往會讓人抓狂，至多再一個月已是極限。

由於本性使然，除了我的3個孩子，任何人──包括姊妹的孩子，從未在家過夜留宿。

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意外地，3樓月子房竟幾乎從沒傳出嬰兒啼哭聲，許是女兒作勢恐嚇：「不可以哭哦！否則很兇的阿公會把我們趕出去。」偶爾分身乏術的女兒會要求阿公幫忙顧、抱一下。說也奇怪，這懷抱裡宛若女兒翻版的小女嬰羞怯怯望著陌生的阿公，眼珠子滾啊滾的，彷彿在說：「阿公，我很乖，不會吵也不會鬧！」這不知經歷了幾十世承願而來的天選之緣，竟然輕易融化了30年梗頑不化之性，讓我變身為「痟阿公」，實在是始料未及。

「痟」，套句老婆的解釋，就是「無藥可救」。本欲往百貨公司挑選老婆的生日禮物，走過嬰兒用品專櫃，看到有大象長長鼻子的帽子，情勢頓時全盤翻轉，信用卡噹噹噹刷了6雙可愛動物襪、純白羽絨外套、保暖長褲、4雙浣熊絨布鞋，最後再加一頂貓熊絨毛帽，這才體會到原來當阿公是這麼任性。無獨有偶，僅為了童稚的一句「阿公，我還要坐一次車車！」「痟阿公」再次大肆瞎拚：三輪腳踏車、滑步車、電動壓土機、電摩托車、賓士敞篷電動車……一次滿足所有需求，足可媲美國際車展。「阿公，我超愛吃草莓！」老婆與女兒霎時雙眼交會──「痟阿公」大概要去大湖買一車回來了。孫女玩過一次而愛不釋手的泡泡機也不知道買了多少，林林總總形形色色的辦家家酒玩具，更是堆滿了整個客廳。

老婆與女兒私語：「非得將妳老爸的信用卡收起來不可，否則家裡快成玩具店了。」生性節儉的老婆不嘀咕才怪，還好兒子跳出來以實際行動聲援，不只買了兩箱頂級的兒童專用繪本（從小培養閱讀習慣），更加碼買了兩把兒童專用小提琴（學琴的孩子不會變壞），真的是知父莫若子，共組「起痟聯盟」，誓言讓孫女的童年檔案寫滿愛與歡笑。

新手阿公180度轉折的心境，正是當局者迷，旁觀者難清。不知道是不是有人也跟我一樣「痟甲無尾溜」？

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