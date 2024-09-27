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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 林纓／名校的天空

2024/09/27 05:30

◎林纓◎林纓

◎林纓

我以前不會特別喜歡看天空。但自從讀了中山女高人社資優班，每日早晚浸淫在龐大的課業壓力中，我總期待換座位被分配到窗邊，能在上課時支著下巴看天空。

讀人社資優班的其中一個好處，是能提早接觸到心理學和哲學，還能舉班出國參訪。

另一好處，是常能坐遊覽車離校──去其他「名校」進行交流。

北一一片綠光，連天空看起來也是綠的。入校時她們看我們中山人的白襯衫，眼神往往帶著不屑。我們班其他人都硬著自尊走過去，通往發表會場的路特別艱險，一票白白穿梭在叢叢深綠影裡，而我也跟大家擠在一塊。身為人間怪胎的我難得會對班上有某種微妙的歸屬感，大概是因為旁邊都綠油油的，對習慣清爽配色的我而言，異域感太強了。白衣黑裙已經變成一種習慣。

名校學生都一骨子傲氣，「交流」其實不是為了看別人在幹嘛，而是為了把自己表現到最好。因此參訪交流完後我們會留下印象的都是「我幹了啥」、「我幹得好不好」，對別人別校則不會有太強烈的印象。

除了合作社的巧克力。北一合作社賣的東西很豪華，中山的就寒酸多了，讓放不下自尊的我們班還是忍不住大開眼界，很多人都買了Meiji的巧克力回去。

我們也去過幾次男校進行交流。男校的天空看起來和女校沒什麼差別。

制服和氛圍倒是有點差距。

建中。印象中是個很像沙漠的地方。走進去黃沙陣陣看不清人臉，對校園沒有特別深的印象，現在想想應該是制服顏色的關係。

另一次有幸和建中交流，是文學獎的頒獎典禮之後。我零用錢都拿來買書，沒買過衣服，因此領獎都直接穿制服去，有一次還被問：「你為什麼都穿制服來領獎啊是想炫耀嗎？」把我嚇了一跳，之後領獎我便改穿媽媽的小洋裝（她教肚皮舞身材很好，我們衣服鞋子都可以共穿。但成年後我多半喜穿西裝，不太借她的衣服了）。

由於我當時連拿好幾個全國文學獎的第一名，和其他文學獎常勝軍也在頒獎典禮碰熟了，典禮結束後，我便被另幾位得獎者邀去建中詩社的聚會還是什麼的（我媽也一起去）。當時詩社男老師看我的眼神，就像看一隻圖謀不軌硬闖花叢的惡狼，讓我哭笑不得，因此後來便不再答應這種客套的邀約（應該說不再答應任何邀約和聚餐，只要有選擇我都會在家寫稿）。

成功，那裡的天空被校舍擠得小小的，但十分整齊。我對他們的第一印象是「這裡的制服是男校中最好看的」。也可能是看我們自己的白衣黑裙習慣了，才會覺得熟悉的配色好看。而當時遇到的學生都笑得比較害羞──很可能也是因為制服顏色素雅的關係，讓人有這種錯覺。

至於附中，我踏入校園時他們的天空總有彩霞和音樂。

他們的制服據說也是藍天色的（其實不是，是一種灰灰白白藍藍說不上什麼顏色的顏色）。

我弟念師大附中時是尾班，難得的男女合班。當時弟弟很瘦又唇紅齒白，和女生合照時，會被男同學說他長得比女生還正（他瘦下來真的比我還正）。弟弟人緣特別好，我們全家老小都很孤僻，家裡所有社交技能都點在弟弟身上了，生日能有四十幾人去幫他聚餐慶生，簡直是交際花。加上他很正的容貌，高中時他數次在廁所被男同學激烈告白。

我弟會這麼受歡迎應該也加上他是附中熱音社的，常常上台表演。

因此雖然我們班不曾去附中交流，我也進過附中校園幾次。都是為了去看我弟他們團演出。

他們團從高中時代感情就很好，持續練團發展至今，畢業後還幫楊澤的文學紀錄片《新寶島曼波》寫唱電影主題曲。他們團叫「繆夫人」，附中的學長姊弟妹可以去關注一下。

至於中山女高的天空，總有楓樹的影子和蟬聲，也寄託了我從書頁間被榨出來的靈感和青春。

名校的天空並沒有比較寬闊。但裡面的人下巴都特別高，成績也特別好。●

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