【藝術文化】未來考古想像台灣歷史 2624──新臺灣史運動特展登場

臺灣吧執行長蕭宇辰（左起）、台史博館長張隆志、文總副會長江春男、文總祕書長李厚慶，故事創辦人涂豐恩合照留影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由臺灣吧Taiwan Bar與故事StoudioStory主辦、文化總會協辦的「2624──新臺灣史運動特展」，以未來考古的概念策畫展覽，假想600年後，來自2624年的一支探險隊伍意外發現600年前驟然消失的「海島人」文明遺跡，以「海」、「島」、「人」3大主題重新認識台灣。展覽即日起至11月17日，在文化總會城南空間登場。

「島」展區透過互動裝置，引領觀眾認識台灣自然環境與多樣化物種。（記董柏廷攝）

文總副會長江春男昨（27）日出席開幕記者會時自謙「對歷史外行」，卻也深感「台灣在世界上的identity（身分認同）要出來」，並分享，韓國透過漫畫及影視多管齊下，或是戰火下的烏克蘭「尋找自己」的實例，引出台灣歷史的出路，並期勉台灣能夠以創造力突破孤立，讓思想、精神得以自信而自由。

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「人」展區，探討多族群於台灣相遇、碰撞與融合，凝聚成獨特台灣文化。（記者董柏廷攝）

故事創辦人涂豐恩說明，在臺灣吧與故事團隊架構的「新台灣史運動」計畫概念之下，此次透過特展呈現第1階段初步成果，「無論是書寫或是閱讀歷史，都是為了『認識過去，想像未來』。歷史不僅帶領我們走向未來，也希望觀眾能用未來的眼光回看現在發生的種種社會議題，或許可以有更超越的角度跟眼光，藉此想像若要重建現代歷史會如何建立，也是此次特展的重點之一。」

展覽規畫「海」、「島」、「人」3大主題區域，從回溯台灣的起源與發展，再到認識台灣的自然環境與多樣化的物種，最後也探索了多元族群如何相遇、碰撞與融合，凝聚成獨特的台灣文化。觀眾透過展覽現場的互動機制，可以逐步揭開海島人文明的神祕面紗，並重新審視台灣的歷史背景與文化遺產，更可在解謎的過程中，用新的角度理解台灣。涂豐恩補充，「新台灣史運動」計畫邀集德國、美國、荷蘭、台灣等研究台灣史的學者，旨在建立一個互動且富有創新性的歷史知識平台，「未來將陸續以網站與短影片彙整世界觀點與新媒體技術，解鎖更多關於台灣的歷史知識。」

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