自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】未來考古想像台灣歷史 2624──新臺灣史運動特展登場

2024/09/28 05:30

臺灣吧執行長蕭宇辰（左起）、台史博館長張隆志、文總副會長江春男、文總祕書長李厚慶，故事創辦人涂豐恩合照留影。（記者董柏廷攝）臺灣吧執行長蕭宇辰（左起）、台史博館長張隆志、文總副會長江春男、文總祕書長李厚慶，故事創辦人涂豐恩合照留影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由臺灣吧Taiwan Bar與故事StoudioStory主辦、文化總會協辦的「2624──新臺灣史運動特展」，以未來考古的概念策畫展覽，假想600年後，來自2624年的一支探險隊伍意外發現600年前驟然消失的「海島人」文明遺跡，以「海」、「島」、「人」3大主題重新認識台灣。展覽即日起至11月17日，在文化總會城南空間登場。

「島」展區透過互動裝置，引領觀眾認識台灣自然環境與多樣化物種。（記董柏廷攝）「島」展區透過互動裝置，引領觀眾認識台灣自然環境與多樣化物種。（記董柏廷攝）

文總副會長江春男昨（27）日出席開幕記者會時自謙「對歷史外行」，卻也深感「台灣在世界上的identity（身分認同）要出來」，並分享，韓國透過漫畫及影視多管齊下，或是戰火下的烏克蘭「尋找自己」的實例，引出台灣歷史的出路，並期勉台灣能夠以創造力突破孤立，讓思想、精神得以自信而自由。

「人」展區，探討多族群於台灣相遇、碰撞與融合，凝聚成獨特台灣文化。（記者董柏廷攝）「人」展區，探討多族群於台灣相遇、碰撞與融合，凝聚成獨特台灣文化。（記者董柏廷攝）

故事創辦人涂豐恩說明，在臺灣吧與故事團隊架構的「新台灣史運動」計畫概念之下，此次透過特展呈現第1階段初步成果，「無論是書寫或是閱讀歷史，都是為了『認識過去，想像未來』。歷史不僅帶領我們走向未來，也希望觀眾能用未來的眼光回看現在發生的種種社會議題，或許可以有更超越的角度跟眼光，藉此想像若要重建現代歷史會如何建立，也是此次特展的重點之一。」

展覽規畫「海」、「島」、「人」3大主題區域，從回溯台灣的起源與發展，再到認識台灣的自然環境與多樣化的物種，最後也探索了多元族群如何相遇、碰撞與融合，凝聚成獨特的台灣文化。觀眾透過展覽現場的互動機制，可以逐步揭開海島人文明的神祕面紗，並重新審視台灣的歷史背景與文化遺產，更可在解謎的過程中，用新的角度理解台灣。涂豐恩補充，「新台灣史運動」計畫邀集德國、美國、荷蘭、台灣等研究台灣史的學者，旨在建立一個互動且富有創新性的歷史知識平台，「未來將陸續以網站與短影片彙整世界觀點與新媒體技術，解鎖更多關於台灣的歷史知識。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應