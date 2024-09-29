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【藝術文化】工藝中心歲月流金展 看見城市脈動中的金屬工藝

2024/09/29 05:30

黃光輝〈長尾藍天使〉，銅、木頭、水晶、漆，2023。（記者董柏廷攝）黃光輝〈長尾藍天使〉，銅、木頭、水晶、漆，2023。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「歲月流金．城市脈動──流動於日常的金屬工藝」展覽，展現台灣工藝從實用性的日常用品，發展至今延伸到呈現個人風格與品味的藝品。即日起至10月19日，在國立台北科技大學藝文中心登場。

工藝中心主任陳殿禮表示，回顧過往，從農業時代發展到工業時代便是以「工藝」做為橋梁，「現今是傳統跟創新的交會點，工藝也談永續，展覽從傳統工藝出發，到新世代對於電腦與科技的運用，結合人工智慧，工藝迎向未來，從3.0邁向4.0。」誠如台灣工藝之父顏水龍主張，「工藝不只是生產傳統的樣式與製品，而是要徹底考慮現代人的生活方式，生產生活的工藝品。」

展覽共分6大主題：「金工印象」、「用之美」、「花與器的日常」、「來支夏日花神籤AR互動展區」、「形色質之美」及「未來之美」，透過不同主題呈現現代金工融入日常生活中的各個領域，傳統的鐵花窗，以及金錫、銀銅材料之外，亦有複合材質的運用，甚至結合科技，賦予認識金工藝品的新途徑，也活用當代科技跟永續精神，引領觀眾探索金屬工藝「用」與「美」的巧妙結合，認識金屬工藝媒材的多元豐富性。

工藝中心表示，工藝家不再只是使用貴金屬做為主要媒材，除運用可循環回收材料或關注工藝永續發展等議題，金屬工藝領域的創作者們亦展現了對環境和社會責任的重視，如展覽中將ESG理念融入金工創作的各項巧思，利用塑膠袋、烤肉架、鋁屑、安全帶和海廢料等容易被人忽略的廢棄物，經過創作者對材質、製作方式及概念呈現之思考，在倡議友愛環境的觀念下，創作出更符合現代生活需求及更具意義的工藝品，展現台灣當代金屬工藝不同的表現技法。展覽詳詢工藝中心官網。

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