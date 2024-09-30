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【藝術文化】北藝中心「週六音樂夜」10月起跑 戶外免費演出

2024/09/30 05:30

【藝術文化】北藝中心「週六音樂夜」10月起跑 戶外免費演出「隨心所欲樂團」是國內少見以即興演奏為主軸的樂團，將於10月在北藝中心免費演出。
（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「北藝小戲台—週六音樂夜」第2季，以東方絲竹樂器與西方弦樂合奏的形式為主，邀請台灣竹樂團、聲協樂集、隨心所欲樂團、留聲姬等，將東方傳統樂器語彙融入西方音樂元素，將在10月起，於北藝中心免費演出，結合場館跟社區及周邊的商圈，透過表演藝術以及音樂邀請民眾共襄盛舉，未來也會陸續推出不同的主題活動。

「北藝小戲台—週六音樂夜」在北藝中心戶外天狼星座廣場舉行。圖為第1季DRUMILY擊樂團演出。（蔡耀徵攝，北藝中心提供）「北藝小戲台—週六音樂夜」在北藝中心戶外天狼星座廣場舉行。圖為第1季DRUMILY擊樂團演出。（蔡耀徵攝，北藝中心提供）

北藝中心表示，10月的演出團隊，包含結合海內外聲樂家的「聲協樂集」，帶來多首聲樂曲目，讓聽眾在戶外也可體驗聆聽雅樂；以竹製樂器做為演出的「台灣竹樂團」，結合多項竹製打擊樂器及傳統管樂，帶來富有創意及活潑的演出；「留聲姬」以竹笛、二胡與琵琶3件最具傳統代表性的樂器為主，結合吉他、貝斯與爵士鼓等進行跨界演奏，藉由搖滾、爵士、藍調、R&B、Funky、電子音樂、Disco等音樂元素，融合東西方文化的創意，玩出屬於當代的音樂；「隨心所欲樂團」是國內少見以即興演奏為主軸的樂團，巧妙結合中西樂器的音響，演奏中西方經典以及自創曲，藉著音樂表現對於土地與家鄉的熱愛。最後，「音樂菓子兒童樂坊」以鋼琴演奏為主，隨不同故事音樂會的主題，邀請不同領域的藝術家設計節目，帶來聽覺與視覺上的饗宴，也預告下一季的演出主題。

「北藝小戲台—週六音樂夜」第2季將於10月5日至11月9日的每個週六在天狼星座廣場，進行2場戶外演出，民眾可免費參與。詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/event/969）。

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