自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】提升表藝倉儲環境補助計畫 10/1起受理線上申請

2024/09/30 05:30

114年度「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」將自10月1日起至10月31日止，受理線上申請。（記者凌美雪攝）114年度「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」將自10月1日起至10月31日止，受理線上申請。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕為穩定表演團隊創作能量，並減輕團隊營運負擔，健全表演藝術產業生態，文化部自111年度啟動「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」，114年度將自10月1日起至10月31日止，受理線上申請。

文化部表示，近年國內表演藝術團隊接連發生倉庫失火意外，突顯合法、安全、便利與價格合理的倉儲空間對於團隊的重要性。表演藝術倉儲環境補助迄今已協助40個表演團隊陸續改善倉儲空間環境，受補助團隊樣態多元，如財團法人紙風車文教基金會、明華園戲劇團、財團法人擊樂文教基金會、黃翊工作室、台東回響樂團、真雲林閣掌中劇團、福爾摩沙馬戲團、海波兒童劇團等。

114年度「文化部提升表演藝術倉儲環境補助計畫」採線上收件，合法承租倉儲且登記或立案滿一年以上的表演藝術團體或組織，得提出申請包含租用倉儲租金、設備、修繕等有助於提升倉儲環境的項目經費。文化部提醒，有意申請者，務必確認所承租倉儲空間的合法性及安全性。

相關補助資訊與申請文件，可至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢及下載，或洽文化部藝術發展司林小姐（02-8512-6537）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應