【藝術文化】提升表藝倉儲環境補助計畫 10/1起受理線上申請

114年度「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」將自10月1日起至10月31日止，受理線上申請。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕為穩定表演團隊創作能量，並減輕團隊營運負擔，健全表演藝術產業生態，文化部自111年度啟動「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」，114年度將自10月1日起至10月31日止，受理線上申請。

文化部表示，近年國內表演藝術團隊接連發生倉庫失火意外，突顯合法、安全、便利與價格合理的倉儲空間對於團隊的重要性。表演藝術倉儲環境補助迄今已協助40個表演團隊陸續改善倉儲空間環境，受補助團隊樣態多元，如財團法人紙風車文教基金會、明華園戲劇團、財團法人擊樂文教基金會、黃翊工作室、台東回響樂團、真雲林閣掌中劇團、福爾摩沙馬戲團、海波兒童劇團等。

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114年度「文化部提升表演藝術倉儲環境補助計畫」採線上收件，合法承租倉儲且登記或立案滿一年以上的表演藝術團體或組織，得提出申請包含租用倉儲租金、設備、修繕等有助於提升倉儲環境的項目經費。文化部提醒，有意申請者，務必確認所承租倉儲空間的合法性及安全性。

相關補助資訊與申請文件，可至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢及下載，或洽文化部藝術發展司林小姐（02-8512-6537）。

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