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【藝術文化】台北藝博10/25登場 捷克故事集成亮點 台北藝術週10/19先行

2024/10/01 05:30

捷克中心台北主任馬凱棠說明「捷克故事集」展覽規畫及藝術家作品。（記者凌美雪攝）捷克中心台北主任馬凱棠說明「捷克故事集」展覽規畫及藝術家作品。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）將於10月25至28日展出，主辦畫廊協會昨（30）日舉辦展前記者會，公布此次展覽亮點，同時宣告首屆「台北藝術週」（Taipei Art Week）將率先自10月19日起，在全市遍地開花；畫協理事長陳菁螢表示，今年在新團隊規畫下，台北藝博朝永續展會發展，全面數位化；而甫於今年6月成立的捷克中心台北，也將首度與台北藝博合作，展出多位捷克當代藝術家作品。

配合2024台北國際藝術博覽會，將首辦「台北藝術週」，台北市長蔣萬安（左起）、畫協理事長陳菁螢、捷克駐台代表David Steinke與捷克中心台北主任馬凱棠，共同出席展前記者會。（記者凌美雪攝）配合2024台北國際藝術博覽會，將首辦「台北藝術週」，台北市長蔣萬安（左起）、畫協理事長陳菁螢、捷克駐台代表David Steinke與捷克中心台北主任馬凱棠，共同出席展前記者會。（記者凌美雪攝）

陳菁螢指出，今年新團隊從品牌角度重新塑造ART TAIPEI，全面數位化朝向永續發展為目標，以期更貼近全球趨勢。除線上展廳預計可吸引12萬人次流量，減少因交通產生的144噸碳排，今年啟動的數位貴賓卡計畫將減少22,800張塑膠貴賓卡的製作需求，數位專刊則減少8,400公斤的紙本輸出，這些減紙減塑的執行方案，預期可再減少超過23噸的碳排放量，將可為環保與永續做出具體貢獻。

多家國際知名畫廊將於今年再度回歸。（畫廊協會提供）多家國際知名畫廊將於今年再度回歸。（畫廊協會提供）

今年國內外畫廊共有170多家報名，經評選通過123家參展。評審委員代表張凱廸表示，每年報名參展畫廊非常眾多，因此需要透過嚴格的評審機制來挑選，值得一提的是，今年執行委員在海外招商投入大量心力，吸引許多過去幾年未參加ART TAIPEI的國際知名畫廊再度回歸，如貝浩登（Perrotin）、洗澡堂畫廊（Scai the Bathhouse）、√K Contemporary、Mizuma Gallery等，多為獲選參展巴塞爾藝博的國際藍籌（專門展示、培養大咖藝術家）畫廊，將帶來精采的藝術作品。

宣告記者會上最特別的貴賓，是捷克經濟文化辦事處代表David Steinke與捷克中心台北主任馬凱棠。David Steinke表示，台灣與捷克已經交流了30年，此次與台北藝博合作，因為「ART TAIPEI是亞洲最重要的國際藝術博覽會」，今年捷克中心台北將以「Variety of Stories（捷克故事集）」為主題，展示11位來自歐洲核心地區並於捷克生活與創作的藝術家作品，透過繪畫、物件與裝置藝術傳遞匯聚於捷克的各種故事，其中不乏長期往返台灣與布拉格的藝術家作品。

全球化同時也帶來了更高層次的理解與交流，儘管文化差異依然存在，仍可透過視覺藝術拉近距離，畫廊協會認為，在ART TAIPEI連結國際的企圖裡，捷克的加入將突顯台灣在全球藝術市場中的核心地位，也可為觀眾帶來更多元化和高品質的藝術作品。

至於首屆「台北藝術週」，則以「In Bloom」為主題，將台北市分為8個區域，全面啟動整座城市的藝術動能。將結合台北市內70家畫廊串聯、18家館際聯盟、25個藝術響應單位、28個公共藝術、8條城市漫遊路線、1場國際論壇，超過100間單位的合作規模，期盼讓台北市的藝術活動遍地開花，提供城市的美學藝術品味。

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