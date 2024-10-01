【自由副刊．二十個開頭】 吳明倫／紅龜

◎吳明倫

◎吳明倫

紅龜看了一眼添丁送他的手錶，添丁遲到了。

空氣中有淡淡的泥土味。紅龜在城隍廟旁來回踱步，盯著西邊小巷的盡處，而廟口的石獅似乎也盯著他。石獅、龍柱、城隍爺，城隍廟還是和小時候一樣。以前他們和附近孩童們就在這玩官兵抓強盜，在石階上爭先恐後爬過不下數百次。

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現在，他們已不再是孩子了，他們不再是那些角色，而是完全不同的「什麼」。他不確定自己現在是什麼身分，也不確定他們做的事到底對不對，但總覺得這樣做是有道理的，他們是在維持這世道中一個看不見的平衡。添丁稱之為「義」。

只有微風吹過樹葉的沙沙聲。手裡的菸，火光逐漸逼近指尖。踩熄地上菸頭的同時，紅龜的伙伴也抵達了。揹著那看起來甚是沉重的布袋，還能像日本傳說中的忍者一樣快速而無聲，紅龜對添丁的這項特技總是很崇拜。

添丁未發一語，輕輕把布袋落在地上，蹲在地上慢慢地從袋中一一取出、展示內容物給紅龜看，不無得意。先是一、二、三、四、五、六、七個大小不一的頭蓋骨，然後是其他身體部位的骸骨，或完整或破碎。

紅龜雙手插在口袋裡，不自覺地晃動身體，閃避骷髏空洞的眼窩。

「遮爾濟死人骨頭，是對佗位來的？」他無法直視添丁，聲音幾不可聞。

添丁也沒有看他，繼續舞弄著骸骨：「等咧才閣講。」就這樣。好像解釋了什麼。

即使因眼前的景象而混亂，紅龜仍告訴自己，添丁做什麼，都一定有充分的理由與正當性，即使如此可怕，這也必然是添丁「義」的一部分。紅龜必須這樣想。

但，「義」是不是只是一種方便的說法？紅龜抬頭望向緊閉的廟門，感受到夜晚的沉重。他不信神，但此時他心裡有一種說不出的恐懼。他需要一些模糊的安慰。

「這骨頭，是對佗位來的？」紅龜再問了一次，提高了聲音。

添丁站起來，把手上的灰塵在身上拍一拍，「遮攏是我對博物館偷提出來的。」添丁總算開始細說從頭。

紅龜瞬間鬆了一口氣，拆除了胸口的那座墳墓。然而，在添丁平穩低沉的聲音中，紅龜安心的同時，也意識到，方才短暫的懷疑已經留下了永恆的痕跡：他對添丁的信仰產生了不可逆轉的裂痕。他突然明白，不論添丁多麼無辜，不信任的種子已在他心中湠了根，他感到很抱歉，也有點莫名的傷心。

「我今仔日無睏飽，先來轉。」紅龜打斷正講得興起的添丁，不等他回應，就速速離去了。

添丁只好拿起一個頭骨，問它：「紅龜仔是咧受氣啥？」

兩個空洞靜靜地指責著他。●

■【二十個開頭】今日刊出最終回。

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