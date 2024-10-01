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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 林文義／造浪是虛幻

2024/10/01 05:30

◎林文義◎林文義

◎林文義

手機換新，想到的不是科技的千變萬化，反倒是測試攝影之明晰度……如果借用文字詮釋，今之古人的我，依然執拗以筆就紙書寫。

那是半世紀前，繪事由衷追尋的美和愛，試圖以單純線條，勾勒出如同石刻版畫的如水意境，悠然流去，遇石逢崖的，自然且自在。

南崁新居右行數百尺，逢溪登臨竹夢橋，午後晴亮，但見置景彷若日本京都鴨川水間的方形踏石，竟然有鷺鷥一隻靜佇，雕塑般地昂然挺立，哲學家如是的沉定與執著……踏石阻流，遂成潮浪，鳥不懼，如魚深潛思考。

踏石造浪。海入內陸，究竟傳遞訊息怎般？意識俯望人們，別忘卻海不遠，借問多久，靜居內陸的人眾──你啊，多久沒去看海了？

造浪？人工築踏石所為何來？是否暗示離海不遠的我，海在召喚，夢中見否？浪潮湧來，退去，交響樂曲似的奔放，明是喧譁，實是安靜，晝夜重複的旋律入耳，猶若多變人生。

人生虛實如何辨識／虛是閃躲，實是省思／畏懼和坦直決鬥／鮮紅之血應對黑暗之心

於是戴上面具，於是誇張、膨脹地宣示你虛幻的言行是俗稱「網紅」的自以為是；借一支手機，能夠宣教比佛寺、教室還要迷惑那些不知所措的蒙昧群眾。甜美少女的微笑、故作妖嬈的肉體展示，政治正確的依附無能、昏庸的掌權者。造浪？引導風潮，膚淺的欺騙與偽飾……竟然成為社會主流？島鄉，真是不幸。

竹夢橋踏石上靜立的水鳥比人的哲學家還要深邃、純粹；我與牠對看，舉起手機留影鷺鷥那不動如雕塑的身影；祈願今生為人之我，如有來世，寧轉變為鳥與魚，純粹的安靜。

鳥與魚，高飛、深潛……厭倦文字，反是以圖像描繪，如夢似夢地留在借酒助眠前夕的剪貼本上，祈望翌日睡起時，翻頁見及，不愧於虔誠的落筆凜冽，彷彿古代抄經者之執著。

嗜酒？自我慰藉沉鬱長年的療癒，抑或是時感無措的不知所然迷茫的懺情、告解。

告解。沉默不與人說／彷彿生命歷經過錯／海嘯？不曾見過／純淨，借一杯酒

一杯酒？事實不可能僅是一杯，金門高粱搭配貴州茅台……怎麼回事的美感經驗，百年前虔誠抄經人，百年後不渝文學者……不被針上十字架，送上火刑台，吟詠古老詩人的黑暗年代，點一盞白燭，想起自己說些什麼，也許醉後昏沉入睡，夢不美，反是詰問的是不斷悔之憾之自我回眸，彼此交錯的，愛恨情仇。

只有愛，何有恨？只有情，怎有仇？

彎身屈腿，撿拾失手掉落的一元銅板，深怕一時間內突發的：心肌梗塞。醫師們警示，一定要小心！我的定義是那一刻的危厄實質是真正的幸福……不麻煩親人往後勞累、辛苦的長年照應。惦念難忘反倒是書房珍藏的典籍，追隨意志地付之一燃吧，請容我，全然遺忘。

沒有人死而復生，明確告之看見什麼？穿過黑暗，一道光亮引領？魔幻寫實小說的賈西亞．馬奎斯到巴爾加斯．尤薩──《百年孤寂》、《公羊的盛宴》，比千年《聖經》還深切。

孤寂的公羊像一朵花／靜靜的靜靜……／啃食幾分生命悲涼／歎息地低首喫草

青春多美麗！可放懷切勿輕浮，未來的人生變化多端，虛幻的世間紅塵何是詭譎，冷與熱、真和假；潮浪自然不必偽造，去看海吧，澎湃或靜寂，默然之天啟，眺望，流淚無言。

偽造海潮洶湧，數十萬人食指按「讚」，試問：幾人是真心？隨意不隨便，自我反思，潔身自愛，不二法門，默念四字──「阿彌陀佛」就好。被針死在十字架肉身，是人子還是上帝之子？「無我」──悉達多臨終如此說。

子夜靜寂。我思索異質的電影導演詹姆斯．卡麥隆的數部名作：《審判日》（台譯：魔鬼終結者）、《無底洞》乃至近期之《阿凡達》……早已預言科技必然在未來，反撲勤研科技的人類（人工智慧AI），是否？──《遺事八帖》

但願，憂杞的預言不成真。僅見機器手臂組裝的巨大廠房，空無一人……人，消失到哪裡去了？也許在你猶豫時，科技廠房的保全員近身而來，親炙答話──怎會沒有？我，不就是「人」，晶片合成的，不死的機器「人」。

以此類推，在吾輩逝後的更新年代，我們可以含笑，臨終合眼，最後遺言如此欣慰──親愛的兒孫啊，慶幸我們的島鄉終究有位事求完美的統治者，不貪腐，不自憐，不疏離，不……品質保證，你們的新總統名叫：AI。

是啊，手機印證比親人還要貼近的誘惑；科技？如果得以讓仰望的人類背負一雙翅膀，呼息空氣之肺入水成鰓，高飛且深潛……自始抗拒電腦，堅執以筆就紙之我，必定臣伏降服。隨波逐流，不須造浪；虛幻，至少不必學。

缺乏自信之人，才要藉以手機誇張虛幻的自我；不必面具偽飾，討好，矯情地自謂「網紅」之你（妳），何時誠實地回返最初的童男童女？靜心一個人去看海何不？遠離，虛幻。

涓絲之水虛幻造浪／幾許波濤彷似玩笑／夜夢竟嘲笑著自己／……只是一個小丑

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