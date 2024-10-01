【家庭plus．親子會客室】別成為恐龍家長

圖／達志影像

文／周素珍

曾有新聞報導某多肉植物園區因有孩童捉弄貓咪、持石頭丟玻璃窗、攀爬石像等破壞行徑，告知家長後卻被回嗆「他只是個孩子，跟他計較什麼！」決定不開放1至12歲的孩童與恐龍家長入園。

相信沒有人希望被貼「恐龍」標籤，「我保護孩子錯了嗎？捍衛孩子的權利錯了嗎？」但反躬自省，家長是護「理」？還是護「短」？

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現代人孩子生得少，每個孩子都是父母的心頭肉，一個磕碰都不捨，但生活重心全放在孩子身上，上學還隨時掛念，不時與老師聯繫，對孩子控制欲太強。過度關切，往往導致孩子過分依賴，失去自主思考能力，甚至更可能因「監控壓力」而反彈，愛火過熱反燒回自己。

班上津津雖才小二，卻「盛名在外」，接觸過他的老師都知道，這孩子狡詐精明，媽媽又是「溺兒魔人」，有媽媽這「強力後盾」，更肆無忌憚使壞。告知在校的問題行為，媽媽多以「孩子還小，不懂事」、「我再教育」作結，甚至質疑：「我們家津津在家很乖，怎麼到學校就變樣？」其他孩子惹到津津，則要求「追究到底」、「家長出面道歉」，弄得班級導師被他們母子搞得焦頭爛額，眉頭深鎖。

津津和同學之間有言語衝突，只要不過分，一般來說我們以規勸及道歉作結，但津津媽媽強硬要求：「請這學生說清楚，這樣罵人好玩嗎？」之前津津罵別的同學更難聽的話，她卻置若罔聞，甚至回應「是對方欠罵」。雙重標準的處理態度，除了坐大津津「借刀殺人」的價值觀，更打壞津津的人際圈。

現在的孩子IQ都不錯，但EQ及挫折容忍度卻相對不足，小學生活是一個相對單純的小社會，應該試著放手讓孩子自己學習如何與周圍共處，引導他正確的處理衝突方式，除非問題嚴重或複雜，否則不急著插手，讓孩子處理自己的問題，這是書本上學不到的素養。

另外，家人之間的態度都要一致，親師之間的事件處理方式更應一致。不管誰是白臉、黑臉，請尊重處理一方的決定，有不同看法，請私下再溝通討論。

尤其孩子在學校有狀況，如果對老師處理的方式存疑慮，請務必親師溝通，達成共識，切勿在孩子面前直接批評或否定老師的做法，否則當孩子知道「父母會為他出頭」，以後就容易成為不服管教的頭痛人物。

孩子還小，才更要教，等長大了，行為模式定型了，再調整就需花更多心力了。怎麼教？該教什麼？對不同的教養方法多看、多聽、多學是學問，適時的放手及寬心就是智慧及氣度。教養的路是漫長的，站在孩子立場，不寵不溺，孩子會更卓越。

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