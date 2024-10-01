自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】別成為恐龍家長

2024/10/01 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／周素珍

曾有新聞報導某多肉植物園區因有孩童捉弄貓咪、持石頭丟玻璃窗、攀爬石像等破壞行徑，告知家長後卻被回嗆「他只是個孩子，跟他計較什麼！」決定不開放1至12歲的孩童與恐龍家長入園。

相信沒有人希望被貼「恐龍」標籤，「我保護孩子錯了嗎？捍衛孩子的權利錯了嗎？」但反躬自省，家長是護「理」？還是護「短」？

現代人孩子生得少，每個孩子都是父母的心頭肉，一個磕碰都不捨，但生活重心全放在孩子身上，上學還隨時掛念，不時與老師聯繫，對孩子控制欲太強。過度關切，往往導致孩子過分依賴，失去自主思考能力，甚至更可能因「監控壓力」而反彈，愛火過熱反燒回自己。

班上津津雖才小二，卻「盛名在外」，接觸過他的老師都知道，這孩子狡詐精明，媽媽又是「溺兒魔人」，有媽媽這「強力後盾」，更肆無忌憚使壞。告知在校的問題行為，媽媽多以「孩子還小，不懂事」、「我再教育」作結，甚至質疑：「我們家津津在家很乖，怎麼到學校就變樣？」其他孩子惹到津津，則要求「追究到底」、「家長出面道歉」，弄得班級導師被他們母子搞得焦頭爛額，眉頭深鎖。

津津和同學之間有言語衝突，只要不過分，一般來說我們以規勸及道歉作結，但津津媽媽強硬要求：「請這學生說清楚，這樣罵人好玩嗎？」之前津津罵別的同學更難聽的話，她卻置若罔聞，甚至回應「是對方欠罵」。雙重標準的處理態度，除了坐大津津「借刀殺人」的價值觀，更打壞津津的人際圈。

現在的孩子IQ都不錯，但EQ及挫折容忍度卻相對不足，小學生活是一個相對單純的小社會，應該試著放手讓孩子自己學習如何與周圍共處，引導他正確的處理衝突方式，除非問題嚴重或複雜，否則不急著插手，讓孩子處理自己的問題，這是書本上學不到的素養。

另外，家人之間的態度都要一致，親師之間的事件處理方式更應一致。不管誰是白臉、黑臉，請尊重處理一方的決定，有不同看法，請私下再溝通討論。

尤其孩子在學校有狀況，如果對老師處理的方式存疑慮，請務必親師溝通，達成共識，切勿在孩子面前直接批評或否定老師的做法，否則當孩子知道「父母會為他出頭」，以後就容易成為不服管教的頭痛人物。

孩子還小，才更要教，等長大了，行為模式定型了，再調整就需花更多心力了。怎麼教？該教什麼？對不同的教養方法多看、多聽、多學是學問，適時的放手及寬心就是智慧及氣度。教養的路是漫長的，站在孩子立場，不寵不溺，孩子會更卓越。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應