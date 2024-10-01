【家庭plus．香草隨食札記】纈草繁星點放 煩惱盡失

纈草開花時為紫紅或紫白色，叢聚點放，美不勝收。

文、圖／蔡以倫

纈草（Valerian）是一種古老安神助眠香草，東西方皆有分布，但在西方知名度與應用遠高於東方。其漢字名「纈草」源於日本，纈字讀音同「協」，讓人印象深刻。

對於喜愛香草或芳香療法者而言，纈草的名字可能不陌生。纈草藥用部位是根部，烘乾做成膳食補充膠囊，或提煉香氛精油，用以鎮定情緒、安神助眠。古希臘羅馬時期，已用來治療癲癇、抑鬱和焦慮症，對抗瘟疫諸疾，得到「治百病」美譽。

請繼續往下閱讀...

纈草根部散發著泥土和麝香氣味，有時被形容為汗臭或黴腐，是其推廣上的唯一挑戰。使用纈草精油，常與其他安神助眠香草如洋甘菊、薰衣草、香蜂草等氣味柔和精油混合使用，以達更佳效果。

西方研究者認為，纈草活性化合物與大腦中GABA（γ-氨基丁酸）受體結合，從而產生放鬆效果，有效性得到歐洲藥品管理局認可。但美國國立衛生研究院對作用機制仍有所保留。畢竟助眠藥草對人作用有別，有些人效果良好，而另些人可能有失眠等副作用。

纈草屬是葉型分歧大的家族。西方纈草，高可達一兩公尺，開花時為紫紅或紫白色，叢聚點放，美不勝收。繁花星點，現代日本人聯想到點繪的紡織印染技法，命名「纈草」（也稱吉草），已成行業共識。

古醫書無「纈草」之名，而是用「蜘蛛香」等古名來稱呼。中國境內纈草與西方纈草外型有異，惟均用根部入藥。味辛、苦，性微溫，有安心神、祛風溼、行氣血、止痛之效。失眠求診中醫者眾，醫師多會開立酸棗仁、浮小麥等方，但近年前述藥材價格高漲，纈草根也常列入藥方。

纈草是溫帶植物，能過寒冬。庭園地植，賞心悅目。繁星點放，煩惱盡失。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法