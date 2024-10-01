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【家庭plus．婆媳過招】婆婆不NG 指正就改
婆婆不NG 指正就改
文／珍妮佛
弟弟成家後，我從媽媽身上看到了很多反指標，讓有兩個兒子的我警惕自己，將來絕對不能重蹈覆轍，成為這樣的婆婆──逕自到兒子家中灑掃、兒子的錯全算在媳婦頭上、叫不動兒子就去情緒勒索媳婦……
媽媽雖然常一不小心就成了「NG婆婆」，所幸總是能在我大公無私的指正和切身不良經驗的分享之下，知道自己的言行不當，並願意改正，還會說「下次我又這樣的時候，妳記得要提醒我不要這樣喔」，堪稱是「老媽可教也」。
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相較於許多聽不進、改不掉又說不得的婆婆們，晚輩「以下犯上」勸說時，經常會讓她們見笑轉受氣。八十多歲的老媽媽，當我不護短地「批評指教」、或是嚴詞要她將心比心時，她都能「有錯就認，挨訓立正」地決定日後要不貳過，沒有硬拗或是老羞成怒。
媽媽的「從諫如流」，除了讓我要按讚分享之外，並提醒自己將來若是有人指出我也犯了全天下婆婆都會犯的錯時，一定要有跟媽媽一樣的雅量，虛心受教、知過必改。
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