【藝術文化】從國際場域觀察朱團多年 約翰．帕沙達斯簽約入駐

作曲家約翰．帕沙達斯（左）親自來台與朱團藝術總監朱宗慶簽約。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團全新擊樂劇場《六部曲》將於本週首演，緊鑼密鼓地忙碌準備工作中。昨（1）日樂團迎來貴客，希臘裔紐西蘭作曲家約翰．帕沙達斯（John Psathas）專程來台，親自與朱團藝術總監朱宗慶簽訂一項5年合約，成為朱團新聘的駐團作曲家，簽約儀式上，兩人都開心地表示，非常期待為打擊樂發展注入嶄新動能。

帕沙達斯前往國家戲劇院探班並與《六部曲》團員合影。（朱團提供）

朱團表示，帕沙達斯是2004雅典奧運會開幕式的作曲家，也是紐西蘭藝術基金會獎得主，他的創作橫跨古典、爵士、流行、電子音樂等眾多類型，並與各領域頂尖藝術家和創意大師們合作，創造出許多富有遠見、感動人心且充滿靈感的作品，於全球超過50個國家演出過，擁有廣大的國際聲譽。

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朱團多年前就演出過帕沙達斯的〈瑪特烈舞曲〉；之後更委託帕沙達斯創作了〈京都〉，在2011年TIPC台灣國際打擊樂節世界首演，同時題獻給朱宗慶打擊樂團25週年慶，帕沙達斯也視之為自己創作生涯的一個重要里程碑。多年來，帕沙達斯從國際場域觀察朱團，對朱團的能量感到神往，因此，多次主動向樂團提出合作計畫，直到今年3月朱團赴紐西蘭演出時，確立了進一步合作的共識。

帕沙達斯說，「我相信朱團深具未來性，能為打擊樂文化做出的貢獻將超乎想像！」朱宗慶則表示，委託創作一直是樂團形塑藝術風格的重要途徑，帕沙達斯加入後，朱團目前包括洪千惠共有2位駐團作曲家，未來目標是在2026年增加為3位。朱宗慶說，現階段好的起點已展開，相信團隊能持續透過量身打造的作品，為土地留下獨特養分，並在國際舞台上展現獨具特色的藝術風格。

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