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藝文 > 自由副刊 > 極短篇

【自由副刊．極短篇】 徐鉦儒／好像夏天才剛開始一樣

2024/10/02 05:30

◎徐鉦儒◎徐鉦儒

◎徐鉦儒

宋先生站在老友告別式場地的門口，秋季的豔陽直衝他的毛髮。

「好像夏天才剛開始一樣。」他望著對向停等樹下的人群，喃喃自語。自從大學畢業後他就再也沒見過這位老友。老友畢業去了國外工作，經常回國時，他出差啊，或是老友回南部探親；時間經常對不上。

去年老友回國，發現癌症末期，老友傳訊息給他：「感覺還沒好好使腦袋，就進入了腦袋不好使的階段。」老友病危時，他去了醫院。但始終不敢步入。他覺得他們的年紀才正進入秋季，還不喜歡天氣冷的日子。他希望永遠記得老友夏天的樣子。

他搬了家，還沒買洗衣機；等著衣服烘乾的時候，洗衣店的玻璃窗戶折射室外塞車的紅色後照燈，翻轉的衣物染上霓虹般的景象。他覺得他好像進入了老友的腦袋，四肢無法動彈。好像夏天才剛開始一樣。

他發現，把每一次重逢當做最後一次，不再只是矯情的台詞，而成為了現實。●

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