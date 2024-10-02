【家庭plus．生活停看聽】市場行銷 叫他第一名

圖／達志影像

文／徐正雄

賣菜姊姊突然生病，還剩一大堆貨，要我回家即刻救援，於是，我又重操舊業了。只是，我已從菜市場畢業多年，客人和攤販都不認識我，一切得重新開始。

以前大家買菜不是走路就是騎單車，現在大都騎機車，來去一陣風。時代加速前進，每個人都在搶時間，坐在大量機車蜂擁而至的市場，發現往事的確如煙，過去賣菜經驗也不再適用！

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生意清淡，加上攤位迷你，常被客人直接略過，但隔壁賣蛋的攤位客人卻絡繹不絕。說來奇怪，雞蛋到處買得到，隔壁攤的雞蛋沒冷藏、價錢又和超市產銷履歷蛋差不多，生意卻十分火紅！若是之前缺蛋時期也就算了，現在雞蛋價格直直落，他的蛋價竟可維持高檔，肯定有什麼祕訣。

賣蛋郎說他不愛讀書，短暫上班幾年，發現無論他表現多好，老闆還是會優先幫學歷高的員工升官，於是他決定去當攤販，自己當老闆。二十多年來，他賣過水果、烤雞、甘蔗汁……他說甘蔗汁利潤不錯，但貨源不穩定。至於為何會賣蛋，因為蛋是每日必需。

每談幾句話，就有客人來「交關」，有時還來一窩，把賣蛋郎的攤位團團包圍，沒生意的我，眼耳開到滿格，趁機在旁觀摩學習，發現賣蛋郎的嘴巴真是甜！每位客人上門第一句話都是吃飽沒？身材好的阿姨就稱她「美魔女」，可以當媽的都稱「姊」，菜市場是女人天下，凡遇女性，年紀自動打六折！牢記每位客人習慣，減零頭、多送蛋……幾乎所有利他政策盡出、量身製作的專屬讚美詞、甜言蜜語，讓從小在市場打滾的我，真是大開「耳」界。

我問他的反應和EQ怎能這麼好？賣蛋郎說這是經過多年練習得來，以前客人嫌他的蛋貴，他還會叫客人「滾蛋，嫌貴不會去雜貨店買」。現在他的脾氣好到有位客人拿一包雞蛋來，投訴他的雞蛋像石頭，打不破。賣蛋郎發現每顆雞蛋都結冰了，沒和客人計較對錯，除了換新蛋給客人，還建議客人回家檢查一下冰箱有無故障。

市場還有更離譜的客人。對面賣香菇的阿姨，常被客人順手摸菇，一不留神，架子上便很「無菇」。阿姨不想為了幾百元報警，假裝不知，誰知那客人居然白目到拿偷走的香菇要來退錢，阿姨無奈之下，只能拆穿他的伎倆。

看似平凡的市場，其實眉眉角角，很多「錢」規則。

雖然賣蛋郎都是賣一籃籃的散蛋，補貨後，他可是每顆都用布勤拂拭，不使惹塵埃。挑出破損髒污，用心對待。他的蛋分烏骨、土雞、初卵、仿土雞……吃什麼飼料、雞蛋口感如何，他都倒背如流，馬上能給客人滿意解答。

但我覺得，賣蛋郎生意之所以好，除了品質、專業、打折、送蛋之外，大家一再光顧的原因，應是買賣間附帶的關心，這是任何賣場都很難提供的親身體驗。

現在獨居者驟增，大家聯絡用通訊軟體，互動很少，很多人可能一天說不到一句話。雞蛋是每天幾乎都要吃的食物，跟賣蛋郎消費，可照顧他的生計，他又會讚美你、關心你，間接鼓勵獨居者或老年人外出，減少失智、順便活動筋骨，除了補充雞蛋營養，也喝了一碗心靈雞湯。

難怪，賣蛋郎的生意始終長青。

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