【藝術文化】集藝戲坊《源．緣》10/5登場 重現「扁擔戲台」魅力

《源‧緣》以現代劇場手法重新演繹李天祿的經典布袋戲默劇《巧遇姻緣》。

（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由集藝戲坊推出的《源．緣》，將於本週六、日在2024戲曲夢工場登場。為回應今年「劇．眾」主題，《源．緣》以「扁擔戲台」呈現遊走式演出，帶領觀眾回到台灣早期布袋戲外台現場。

《源‧緣》將「扁擔戲台」帶進現代劇場，觀眾不僅可以近距離觀賞布袋戲，更能於演出時四處遊走，找到最喜歡的觀看視角。

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集藝戲坊團長黃僑偉擔綱主演，並邀請劇場導演符宏征導戲，重新演繹李天祿的經典布袋戲默劇《巧遇姻緣》。黃僑偉表示，布袋戲很小，開放觀賞的觀眾不多，最主要可以約10公分的近距離觀賞布袋戲，補足劇情中所缺少的武戲，以及視覺上吸引人的設計，進而融合「劍俠戲」的特色。

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導演符宏征指出，《源．緣》以18分鐘為基礎，分成4種版本，「每種版本以不同方式詮釋，不僅是掌中戲，音樂上、服裝上，音樂上以及燈光上，都會透過不同創意演繹《巧遇姻緣》，不單單掌握傳統俗套的表現形式，更導入當代劇場的表現手法跳脫既定樣貌。」

《源．緣》將「扁擔戲台」帶進現代劇場演出，觀眾可於演出時四處遊走，找到最喜歡的觀看視角，並且隨著顛覆線性的敘事結構，感受四季時序在劇場中的悄然變化。

演出將於10月5日至6日，在台北戲曲中心連演8場。傳藝中心表示，每場的劇情內容相仿，但仍會隨機微調，觀眾除了原本購買的場次外，亦可依照個人意願觀賞同一日之後續場次。詳詢OPENTIX網站。

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