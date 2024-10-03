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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 鍾宜辰／賭

2024/10/03 05:30

◎鍾宜辰◎鍾宜辰

◎鍾宜辰

我與他同修戲劇課，課上念《詩學》。人人輪流上台報告，他舉手，特意對著全班挑戰我的觀點，之後便開啟了互動。百無聊賴的大學生活，調情做為慰藉。

曖昧期間，我們做了一個賭注：排戲超過午夜，或午夜前結束。賭一根小拇指。

他一愣，想了想。答應。

那晚，導演異常良善，午夜前下戲。我猜，當你真心渴望一根小拇指，整個宇宙都會聯合起來幫助你。

分開眾人的洪水，他朝我走來，捏著我的小拇指說：「妳要給我妳的小拇指。」

他拉開後背包拉鍊，徐徐抽出一把菜刀。

我心想玩大了，但故作鎮定。演員的比拚。

上戲。

「要在哪裡呢？」回家的路途很暗，他捉住我的手到路燈下，問。

現在他就有理由，握住我的手。

我有些緊張。害怕真的丟了一根小拇指。

「還是去指南派出所前切？」他提。

「好啊，現行犯。」我壯膽，但眼睛沒離開過，那把菜刀。

「好，走。我們去派出所。」

他牽著我的手，因為那手已經是他的了。

我們沒去派出所。

午夜，他牽著我，低頭藏住笑，伴我走回家。●

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