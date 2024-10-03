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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．運動場看台人生】翻過這一頁 迎接下個篇章

2024/10/03 05:30

在起起伏伏的人生裡，唯有不時提醒自己翻過這一頁，才能迎接人生的下個篇章。（圖／達志影像）在起起伏伏的人生裡，唯有不時提醒自己翻過這一頁，才能迎接人生的下個篇章。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

運動賽事本質是輸贏，我們總常記得贏球選手的賽後感言，對於輸球者顯少關注。我對後者反而更加好奇，「翻過這一頁，迎接下個篇章」（turn the page and move on）是我印象中球員輸球後最常說的一句話。

在運動行銷學裡，運動賽事做為商品，有別於其他商業消費行為，最大特性在於它的無可重複性，以及結果的無從預測性。每場比賽，結束就結束了，儘管未來還有無盡的比賽，但那已是全新的另一場比賽（商品）了；即便你今天贏了，並不代表明天、下一場會是同樣的結果。正因為這樣的產品特性，使得運動賽事創造出它獨特而迷人的商業價值。即便你支持的是一支萬年爛隊，它也總有贏球翻身的一天。日本作家村上春樹是出了名的日本職棒養樂多隊的死忠球迷，可惜養樂多正是典型弱隊，村上春樹曾說過一句廣為流傳的名言──「一直到最後的最後，養樂多還是又輸了」，這種不抱太大期待，卻又死心塌地支持著一個球隊的心態，絕對是其他傳統產品消費行為上所不可能見到的。

既然未來總有新的比賽在等著，為何又有那麼多球員對於輸球耿耿於懷，甚至成了長久走不出的遺憾、創傷？這正是運動賽事弔詭的地方──即便你仍有無窮的機會再次挑戰，但每場比賽都是獨一無二，輸贏自然有其不同的代表意義。大家所熟悉的羽球球后小戴在2020東京奧運一步之差僅拿到銀牌，當時沮喪的表情令大家心疼、印象深刻，正說明了每場比賽它所代表的獨特意義以及無可取代。

運動，無論輸贏，總是那麼刻骨銘心，因此，放下（let go）最難；在起起伏伏的人生裡，我們唯有不時提醒自己翻過這一頁，才能迎接人生的下個篇章。

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