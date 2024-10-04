限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 黃胤諴／後手的運氣
◎黃胤諴
◎黃胤諴
與姪子玩暗棋，憶起自己幼時的勝負心，回頭我載了玩棋APP，午休時手機打橫，眼手竟再也移不開螢幕。
不似全盤講究策略與布局，暗盤的魅力在棋面的隨機性與翻棋的時機。玩著幾次也發覺APP開發者的心機：帥傍鄰的經常是將，或是一個以上的卒，相互包夾，反之亦然──當設陷成為規則的一部分，我更得心應手了。
請繼續往下閱讀...
「這不是公園阿伯在玩的遊戲嗎。」同事見了揶揄。
那要不要來玩一場啊？我說，暗盤？還是全盤？日常是更複雜的維度，我疑惑該站在方格之內還是交叉點上，有時我應接倉皇，有時我也以後手的運氣為樂。
絕非是對現實的逃遁，即使我發願於遠卒。同事聞言笑笑，選擇了離開。
也是算好的一步。無論棋局進行至什麼階段，玩家們隨時可以重啟新局。
如同我以後手的運氣自居，那般地堂皇與僥倖。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應