【自由副刊】 黃胤諴／後手的運氣

◎黃胤諴

◎黃胤諴

與姪子玩暗棋，憶起自己幼時的勝負心，回頭我載了玩棋APP，午休時手機打橫，眼手竟再也移不開螢幕。

不似全盤講究策略與布局，暗盤的魅力在棋面的隨機性與翻棋的時機。玩著幾次也發覺APP開發者的心機：帥傍鄰的經常是將，或是一個以上的卒，相互包夾，反之亦然──當設陷成為規則的一部分，我更得心應手了。

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「這不是公園阿伯在玩的遊戲嗎。」同事見了揶揄。

那要不要來玩一場啊？我說，暗盤？還是全盤？日常是更複雜的維度，我疑惑該站在方格之內還是交叉點上，有時我應接倉皇，有時我也以後手的運氣為樂。

絕非是對現實的逃遁，即使我發願於遠卒。同事聞言笑笑，選擇了離開。

也是算好的一步。無論棋局進行至什麼階段，玩家們隨時可以重啟新局。

如同我以後手的運氣自居，那般地堂皇與僥倖。●

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