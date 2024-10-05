【家庭plus．戀家主義】廚房井然有序 料理更有fu

為了讓廚房能為生活提供應援，當務之急應該要有意識地清出空間。

文／安萊特福（Ann Lightfoot）、凱特波洛斯基（Kate Pawlowski） 譯／談采薇

大家都希望擁有井然有序的廚房，這不僅是為了美觀，也可以為使用廚房的人帶來料理靈感，一起享受準備食物的過程，並減輕日常家務所帶來的壓力。

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廚房是家中最繁忙的空間之一，同時也最令人頭疼。除非是正在搬家，否則大多數人都不會想要清理或重整廚房，這件事幾乎都是不經意地發生。就算知道廚房已經不適合自己的需求，但還是認為這是廚房的大小、格局、收納配置的問題。然而，一般來說並非如此，問題總是出在那些多餘的物品。

所以，為了讓這個空間能為生活提供應援，當務之急應該要有意識地清出空間。

思考廚房物品分類與去留，建議從體積較大的物品開始，例如鍋具。

〈基本原則〉物品全集中 檢視去留

思考廚房物品分類與決定去留。這是好轉之前的黑暗期，在這個過程中，房子可能看起來會像是被你毀了，但最終結果是值得的。

1.首先，從櫥櫃和抽屜裡拿出所有東西，一次一個類別。建議從體積較大的物品、較不可能是在未經思考的情況下購買的物品開始，例如鍋具。

2.將物品按類型和大小分類。舉例來說，不沾鍋是一個小分類，而鑄鐵鍋屬於另一個小分類。

3.接下來，把你從未使用的物品放在一邊，不要管價格多少。有時候鍋具是成套購買的，但僅有其中的一兩個平底鍋會成為你的最愛，而其他的鍋子看起來就像全新的一般。不用的鍋蓋也會占掉寶貴空間，所以一定要扔掉。狀態良好的物品通常可以捐贈，其餘用不上的就得果斷扔掉。

4.檢查一下確實有在使用的物品，破舊的、黏答答的、有缺口的鍋子可以扔進垃圾桶或回收箱，而完好卻對你來說沒有用的鍋具可以捐出去。

5.檢視剩下的物品，很可能會有一些不太確定的東西，先把它們放在「待定區」裡。在廚房清理的最後階段，回頭看看這堆東西，把將來可能會用到的物件放回原處，假如不占空間就保留下來，沒有必要製造可能再次購買的機會。

以上是整理的基本原則，這個系統適用於廚房和家中其他地方。

廚房最常倍增的都是較小、便宜的物件。

〈拒絕無限繁殖〉小東西 最容易囤積

一般人可能認為，日常使用的碗碟、玻璃水杯與餐具，是造成廚房雜亂的主要原因，但事實上並非如此。廚房裡最大的問題出現在以下幾類物品，它們會神奇地倍增，讓我們來分析一下：馬克杯、保鮮盒、烹飪器具、水壺、兒童塑膠餐具、玻璃罐、杯杯盤盤……

最常倍增的都是較小、便宜的物件，很少有人擁有大量不成套的杯盤，通常就算少了幾個盤子，打破了幾個杯子，不成對的杯盤也能湊在一起，然後放進被分配到的櫃子裡。問題是，每吋空間都被那10個水瓶占據了。保鮮盒等容器也一樣，無論是好一點的，還是「沒有糟到該扔掉」的塑膠盒，都在所有抽屜和櫥櫃之間蔓延。你的孩子可能都已經上中學了，他的寶寶杯、心愛的卡通人物盤子卻仍占據著一席之地。還有，原本只占了櫃子一層的馬克杯，現在已經占領了兩到三層，到底都是誰在用這些杯子呢？

〈請你這樣做〉考慮使用性 空間要順暢

選擇好要留下的物品後，環顧廚房空間，考慮未來的使用方式，來一一決定每件物品的最佳位置。請記住以下策略，明智地選擇物品的位置：

‧最常使用的盤子、玻璃杯與銀器餐具：盡可能放置在靠近洗碗機、洗碗槽區。

‧小家電等重物：請放在容易拿取的櫃子低處。

‧不常用的物品：可以收在較深且不太方便拿取的櫃子裡。

‧家中有兒童嗎？在收納餐盤的抽屜附近，規畫一個兒童餐具存放處，幫助孩子變得獨立對大家都有益處，讓孩子能拿到自己的餐具、準備餐桌、或騰出烘碗機裡的餐具，是個很棒的開始。

‧家裡的大孩子如果知道所有物件的歸屬，會更願意在廚房裡幫忙。例如在把餐具從烘碗機拿出來歸位時，不需要費力思考、規畫位置，孩子便會減少抱怨。

‧只把多功能清潔噴霧和洗碗機專用清潔膠囊、洗碗精和垃圾袋放在水槽下，以方便取用。其他東西從這區域挪出來，利用這個黃金空間來儲藏每週都得用到的東西。

想要環保嗎？務必準備大量可重複使用的餐巾、洗碗巾和抹布。

‧想要環保嗎？務必準備大量可重複使用的餐巾、洗碗巾和抹布。另外，在廚房的水槽下設置一個髒衣桶，隨時可以把用過的廚房抹布扔進去，一個禮拜清洗一次，常保乾淨如新。可以在移開清潔用品後，把髒衣桶放進騰出的空間！

‧你家經常有客人來訪，或想接待更多客人嗎？請確保餐具易於取用，而不是堆在一起。

（圖片提供／《居家空間整理全書》台灣廣廈）

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