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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】獨居 我的選擇

2024/10/07 05:30

獨居 我的選擇獨居 我的選擇

文／DL

獨居，是一種選擇，如同婚姻，都是對自我價值的探索。

20多歲，親友們急著介紹交友、相親、聯誼；30多歲，即將步入中年，自動屏蔽所有關切。身邊有年紀半百的不婚不生頂客族、亦有為人父母的親友。聽到身為父母的心路分享，當孩子成為神賜的禮物和愛的象徵，是生命的延續與不同人生里程，也是情感寄託。無論生活多麼忙碌，孩子們帶給人生無限歡樂和無比的愛、無止盡的鬥嘴操煩，讓人感受到生命每一刻的珍貴！

然而，家人、情人終有離別的一日，即便曾經歷歷在目的回憶。親情、愛情能帶來恬淡幸福，也可能伴隨著失落與遺憾。獨居的人，往往經歷過情感起伏，深知生命之美與脆弱；正因如此，更懂珍惜當下，學會與自我相處，找到內心平衡與平靜。

以終為始的人生思考，是獨自生活的核心。在這樣的思考中，開始認真審視什麼是自己真正重視的。是興趣的培養嗎？或是心靈的平靜與成長？亦或是對浩瀚世界的無限好奇？每個人的答案或許不同，但重要的是：在獨居中找到屬於自己的生活節奏，並以此豐富和充實人生。

總之，獨居並非孤獨也非自私，而是一種人生抉擇、自我成長和實現。不管單身、婚戀，走在人生這條路上，學著珍惜生命中的每一個人、每一段情感、每一次內心的啟迪與成長。

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