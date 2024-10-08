【家庭plus．生活停看聽】善用微波爐 油煙掰掰

善用微波爐 油煙掰掰

文／林玉芳

在民國72年左右，微波爐初期推出時，我就引領期盼能購買一台，於是在老公陪伴下，到百貨公司電器用品部門參觀選購。現場有實際料理示範，不用動鍋熱炒，沒有油煙熏擾，就有一道道美食上桌，真是我的廚藝夢想啊！當下就買下一台，還附送微波烹飪課程，我家從此與微波爐結下一輩子情緣。

也許有人對微波有疑慮，但我長期使用，嚴謹注意使用規範，一定年限就更換新品，真的不需擔心。它給我最大的受惠優點就是沒有油煙，這是我最在意的事情。我很樂意進廚房做菜，但是再好的抽油煙機，做完餐食後，敏感的我，就覺得身上、手上有油煙味；呼呼的抽油聲響，也像噪音般擾人。有了微波爐取代，加上我烹飪能力，廚房沒有油煙及噪音，現在廚房裡只有微波爐加電鍋，就能一切搞定，真是令人滿意。

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說到微波料理，不得不自誇一下，從當初業者提供基礎烹飪課開始，熟能生巧，再不斷嘗試精進，火力高低、時間掌握都得心應手，然後各式家常菜色，水餃麵條湯圓，統統可以烹煮完成，而且營養美味兼具。老公兒子都誇我，如果有微波爐烹飪比賽，一定得獎！

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