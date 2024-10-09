【自由副刊】 陳議威／多久沒有好好說

◎陳議威

◎陳議威

異國生活一陣，媽爸藉觀光名義來探望我。

怕麻煩我，參加了旅行團。抵達後，電話中約好明晚見面，行李換行李，他們那箱滿是泡麵與小泡芙。

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隔日他們坐了蒸汽火車、晃了漁港、窺探怪奇形狀的房子，「這個迷人小鎮以其獨特運河聞名。」為了旅行盡興，媽學習AI發文、曝光不懈，我得以不聞問、便知曉。很多地方我從未造訪。

遊覽車團進團出，怕麻煩他們，追蹤媽的動態，乘火車到他們旅行的城市，從景觀餐廳步行至市郊旅館。

穿過民宅、滑過公園與快速道路邊界，交接了行李。告別時天色仍亮，在旅館外停車場走一段路，不知道說什麼好，只是走得很慢。

隔日他們已過國境，媽更新費解短文。「這是一尊著名銅像，描繪小男孩正在小便。」有時她又寫出華麗陌生的句子：「河谷的房子一個一個互相交疊，遍布我們的眼睛。」

我意識到他們重新愈離愈遠，我們之間已經失語。●

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