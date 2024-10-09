【家庭plus．一人一故事】期待同理心社會

圖／陳佳蕙

文／呂政達

雲林有法官引用電視劇《八尺門的辯護人》中的一句話：「一個人要有多幸運，才能像諸位一樣，坐在這個舒服的位置上，認定這個世界十分溫柔。而我們擁有絕對的權力，對罪犯殘忍。」法官原諒了一名智能不足，患有焦慮症、腸躁症和糖尿病的孩子，我對這項判決感觸良多。

那個孩子雖然智能不足，還有能力上大學，那天他在超商突然內急，順手拿了一包10元的衛生紙進廁所，出來後沒有付錢，就被以竊盜罪起訴。

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這位法官的判決理由是，藉此表達對這類輕微案件應以同理心對待，避免過度懲罰，並質疑檢察官起訴的必要性，強調法律的實施，應該考慮被告的整體情況，而不是僅僅針對犯罪行為的表面。

智能不足的孩子常常會遇到這種事情，譬如我兒子，他以前進超商拿東西就吃、拿飲料就喝，招來店員的白眼，我都要提心吊膽。只不過後來他學會把東西拿去櫃台，等著有人付錢。

採訪過一個爸爸，有位患有小胖威利症的孩子，爸爸滷好要去夜市擺攤的滷味，才一會功夫就被吃光。有一天，孩子自己跑出家，可能肚子餓了，也是在超商拿東西吃，後來遭到起訴。搞了很久才以緩刑收場。

要遇到有同理心的法官其實好難。有位記者朋友說她弟以前也上法庭，據說是跟著智能正常的朋友進去工寮偷吃了冰箱的東西，法官傳媽媽作證的時候責備她：「這種孩子就應該關在家裡，為什麼讓他亂跑出去。」最後是沒事，但那句話讓媽媽很傷心。

我很喜歡朋友傳來的一則短片，在美國，96歲的老人還要接送他60幾歲智能不足的兒子，誤闖進學校禁區，被送到法庭，法官問明原委後說：「你看到我那坐在旁邊的兒子嗎？」看起來也是智能不足，法官說：「你給我立了個壞榜樣，以後我兒子也會期待我開車載他。結案。」

真好，我期待一個更有同理心的社會。

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