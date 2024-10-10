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兩廳院「藝術出走2.0」深耕計畫 台版《夜路不怕黑》推動樂齡友善環境

2024/10/10 05:30

兩廳院邀請中央及地方、企業夥伴、表演藝術團隊出席發布會，期望凝聚跨界力量，將國家級場館動能擴散至全台。（兩廳院提供）兩廳院邀請中央及地方、企業夥伴、表演藝術團隊出席發布會，期望凝聚跨界力量，將國家級場館動能擴散至全台。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕兩廳院「藝術出走」計畫持續將精采作品帶到全國各地進行大型戶外演出，至今已遍及15個縣市，吸引超過7萬名觀眾參與。為呼應台灣邁向超高齡社會的趨勢，今年轉型為「兩廳院藝術出走2.0」，昨（9）日舉辦發布會，宣告3年深耕計畫，將同步邀請中央及地方、企業夥伴、表演藝術團隊凝聚跨界力量，打造更平權及共融的社會。

國家兩廳院舉辦發布會說明「藝術出走2.0」計畫內容。（兩廳院提供）國家兩廳院舉辦發布會說明「藝術出走2.0」計畫內容。（兩廳院提供）

「每一次藝術出走到了當地，觀眾給我們的回饋都非常直接，而且很溫暖，讓我們很相信藝術可以拉近與觀眾的距離。對的事情就是要一起走，才會更有力量。」兩廳院副總監許美玲表示，「兩廳院藝術出走2.0」是第一個以國家級場館動能，結合國際共製與縣市政府、表演團隊合作，讓社會大眾與藝術工作者一起重視超高齡社會議題的計畫。

《夜路不怕黑》台灣版導演菅原直樹。（兩廳院提供）《夜路不怕黑》台灣版導演菅原直樹。（兩廳院提供）

兩廳院借鏡2007年即成為超高齡社會的日本經驗，邀請日本導演菅原直樹跨國合作，組織《夜路不怕黑》台灣版製作團隊，6月已展開實際考察，深入包括屏東、嘉義、南投與台北等地的公私立日照中心、醫界、表演藝術界、學界與在地長者等，將台灣樂齡族群的生活樣態與心聲融入劇本創作中，創造台灣在地版本。

OiBokkeShi劇團遊走式演出《夜路不怕黑》，於2014年初次公演後於日本、英國多地重新製作並演出當地版本。演出題材為「老化」、「失智症」與「照護」，描繪在地高齡者的現實生活，以及一步之遙的高齡未來，觀眾將與演員一同在真實街道中步行觀賞。

OiBokkeShi劇團創辦人兼導演菅原直樹表示，「藉由今年98歲的OiBokkeshi劇團主要演員岡田忠雄的親身體驗發現，長照跟表演是互相可以有連結的，我們可以讓一般人成為演員，讓我們的生活成為一種表演。」演出者不僅包括專業演員，還有當地的長者、照護人員和居民等。希望透過遊走的形式，讓人們連結起來，超越「照護」或「劇場」的界限，共同編織屬於自己的故事，並期待誕生出一種全新的「存在」。

兩廳院表示，「藝術出走2.0」的3年深耕計畫，今年是第1年，將進行田調共創與招募夥伴，預計明年正式演出並建構工作模式，後年邀請各縣市巡演，「把共製的經驗留下來，成為未來的工作包，提供給有興趣、同時跟我們的理念一致、共同前進的夥伴們，說出自己家鄉的生命故事。」也盼望各個不同領域一起加入，推動樂齡與失智友善環境。

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