自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化幣推「金馬套餐」 看國片最高回饋200點

2024/10/10 05:30

文化部長李遠鼓勵青年朋友走進戲院看國片。（文化部提供）文化部長李遠鼓勵青年朋友走進戲院看國片。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應一年一度金馬熱潮及年底前國片上片高峰，文化部即日起至12月31日推出秋冬國片大補帖，文化幣「金馬套餐」優惠，只要用文化幣看一部國片消費滿200點，直接回饋100點；「結伴看國片」滿350點，再回饋100點，另外還可抽限量「金馬福袋」。

文化部長李遠8日參加林書宇《小雁與吳愛麗》電影首映後表示，今年金馬獎報名量達718部，創下歷史新高，其中獲得提名的44部影片中，有26部台灣電影，其中有8部是國際合作，顯示跨國合作已成為台灣電影製作未來趨勢。「有61年歷史的金馬獎不止是華語電影獎中最受矚目及歡迎的獎之外，影響力持續向亞洲，甚至世界擴散中。」他指出，「台灣電影在這波巨大的改變中，仍然擁有自己的特色、文化和優勢。」

10月至12月預計將有15部國片陸續上映。（文化部提供）10月至12月預計將有15部國片陸續上映。（文化部提供）

文化部說明，秋冬國片「金馬套餐」優惠內容共推出2個主餐1項驚喜，主餐1「單片回饋100點」，使用文化幣看國片，單片消費滿200點，即可獲得回饋 100點；主餐2「結伴看國片」，只要其中1人使用文化幣當次消費滿350點，可再額外獲得回饋100點。更好康的是主餐1、2可以合併使用，也就是如果同學相揪一起去看電影，其中1個人使用文化幣消費總計350元以上，就可以獲得200點回饋。

文化部表示，113年度文化幣自1月20日發放至今，領取人數達122萬人，領取率突破8成，使用金額逾11.7億元。在國片消費情形，抵用金額逾6,500萬元；配合暑假檔期推出的「國片馬拉松」，2個月期間吸引超過8.5萬人次進戲院看國片，使用超過2,880萬元。

套餐以外的驚喜則是金馬執委會特別為文化幣「金馬套餐」提供10個金馬福袋，內容包含近期一推出就造成網路搶收的「會唱歌的金馬造型悠遊卡」等聯名商品，只要使用文化幣觀看秋冬上映國片，都可以參加抽獎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應