【藝術文化】文化幣推「金馬套餐」 看國片最高回饋200點

文化部長李遠鼓勵青年朋友走進戲院看國片。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應一年一度金馬熱潮及年底前國片上片高峰，文化部即日起至12月31日推出秋冬國片大補帖，文化幣「金馬套餐」優惠，只要用文化幣看一部國片消費滿200點，直接回饋100點；「結伴看國片」滿350點，再回饋100點，另外還可抽限量「金馬福袋」。

文化部長李遠8日參加林書宇《小雁與吳愛麗》電影首映後表示，今年金馬獎報名量達718部，創下歷史新高，其中獲得提名的44部影片中，有26部台灣電影，其中有8部是國際合作，顯示跨國合作已成為台灣電影製作未來趨勢。「有61年歷史的金馬獎不止是華語電影獎中最受矚目及歡迎的獎之外，影響力持續向亞洲，甚至世界擴散中。」他指出，「台灣電影在這波巨大的改變中，仍然擁有自己的特色、文化和優勢。」

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10月至12月預計將有15部國片陸續上映。（文化部提供）

文化部說明，秋冬國片「金馬套餐」優惠內容共推出2個主餐1項驚喜，主餐1「單片回饋100點」，使用文化幣看國片，單片消費滿200點，即可獲得回饋 100點；主餐2「結伴看國片」，只要其中1人使用文化幣當次消費滿350點，可再額外獲得回饋100點。更好康的是主餐1、2可以合併使用，也就是如果同學相揪一起去看電影，其中1個人使用文化幣消費總計350元以上，就可以獲得200點回饋。

文化部表示，113年度文化幣自1月20日發放至今，領取人數達122萬人，領取率突破8成，使用金額逾11.7億元。在國片消費情形，抵用金額逾6,500萬元；配合暑假檔期推出的「國片馬拉松」，2個月期間吸引超過8.5萬人次進戲院看國片，使用超過2,880萬元。

套餐以外的驚喜則是金馬執委會特別為文化幣「金馬套餐」提供10個金馬福袋，內容包含近期一推出就造成網路搶收的「會唱歌的金馬造型悠遊卡」等聯名商品，只要使用文化幣觀看秋冬上映國片，都可以參加抽獎。

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