【自由副刊】 陳少／掃地機器人與我

◎陳少

◎陳少

終於下定決心添購，三大家事電器之一的掃地機器人。

廣告宣稱它能夠拯救家庭、解救婚姻，再也沒有人會為了掃地吵架，這點果真不假。

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要讓它掃得快和掃得乾淨，是有訣竅的，要盡量把地上的東西搬離地面，或是集中放在一起，這樣才不會阻礙到掃地機器人的遠征路線。

於是我把椅子抬到餐桌上，把電風扇、除溼機、空氣清淨機、收納箱集中在角落，一路直行毫無障礙。掃是掃乾淨了，但搬移大大小小的物件實在太累，況且掃拖完畢還要歸回原位，沒有比較省時。

朋友說他從不刻意搬東西，畢竟，「掃地機器人掃不到的地方，我們通常也不會去。」

我看不慣灰塵，還是辛苦一點搬上搬下，尤其稿子寫不出來的時候，搬得更勤。掃地機器人除了拯救家庭、解救婚姻，或許還能挽救我的創作。●

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