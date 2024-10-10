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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】LINE群組 謹慎發言

2024/10/10 05:30

LINE群組 謹慎發言LINE群組 謹慎發言

文／洪金鳳

現在資訊發達，許多人都把同質性或辦公室同仁加在同一個LINE群組裡，方便省事又有效率。

但群組裡的成員，每個人個性及環境各有不同，並非三觀（價值觀、人生觀、世界觀）都一致，以致在群組裡的發言要特別深思熟慮，以免「發言者無心，觀看者對號入座」，引發不必要的誤解與不快。

之前有個職場群組裡，工作上的互動就已經產生裂痕了，在群組裡又喜歡你來我往、大放厥詞，又或書寫者無任何意思，但看在觀念不同的人眼裡，就是有挑釁意味，久而久之，禍根種下，要拔除就很困難。

尤其當文字寫下之後，事後又不能說對方看錯，即使很快就收回，也可能已被截圖轉寄，一場無可避免的「血氣方剛暴風雨」就會上場，這就是LINE群組裡文字不當所產生的敵意螺旋。

還有一種群組是成員原本無心在開另一個人的玩笑，但不知適時停止，一發不可收拾，玩笑話延燒的後果，就是當事人覺得這位發言者別有用心，造成群組成員脣槍舌戰，還好有人發出「句點」的警告，大家才停止文字的瘋癲。

「人間本無事，庸人自擾之」，文字的誤解會造成群組成員心中芥蒂，此時的我們應該要享用的是資訊帶來的便利，而不是附加而來的困擾啊。

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