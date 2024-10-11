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【藝術文化】全球博物館專家齊聚台灣 ICOM-ICAMT 2024台灣年會圓滿落幕

2024/10/11 05:30

ICAMT主席娜娜．梅帕里絲維莉於閉幕式上宣讀「台灣集智論述」。（記者董柏廷攝）ICAMT主席娜娜．梅帕里絲維莉於閉幕式上宣讀「台灣集智論述」。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為期4天的國際博物館協會國際建築暨博物館技術委員會（ICOM-ICAMT）2024台灣年會昨（10）日在國立故宮博物院舉行閉幕式。

閉幕式中，文化部長李遠（左）贈送紀念品予ICAMT主席娜娜．梅帕里絲維莉並合影。（文化部提供）閉幕式中，文化部長李遠（左）贈送紀念品予ICAMT主席娜娜．梅帕里絲維莉並合影。（文化部提供）

ICAMT主席娜娜．梅帕里絲維莉（Nana Meparishvili）發表「台灣集智論述」（ICAMT 50 TAIWAN Collective Discourses）時表示，4天會議對於博物館的建築及展示技術有許多的討論與對話，大會整理眾人提到的許多概念，集結成文字雲，包含「包容、信任、設計好奇、找回文化」等關鍵字，「相信這些隻字片語，將會成為大家未來繼續討論的議題，然後找出這些問題的答案」。

文化部長李遠出席時致詞提到，透過4天緊鑼密鼓的會議，包含3場專題演講、10場亮點發表與圓桌會議等，聚集博物館學、博物館研究、建築與展覽設計等不同領域專家進行交流討論，不僅拓展台灣博物館技術各面向專業國際能見度，也建立台灣博物館與國際之間的連結。

會中探討當代博物館如何藉由建築與展示技術承擔更多社會責任，包括結合新舊工法的創新實踐及數位科技的快速發展，並透過設計介入都市社群與生態保育，參與者強調從策展敘事到展場空間設計的重要性，並提倡「草根參與」的概念，讓博物館在全球各地能夠更有效地連結社群與城市等議題。

李遠強調，會中留下的寶貴成果，都能成為文化部正進行的「重建台灣藝術史」計畫、興建及整建博物館，例如國家建築文化中心、國家兒童未來館、國家人權博物館、國立台灣歷史博物館2期工程等的重要參考。

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