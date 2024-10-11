【藝術文化】首屆台灣國際大提琴藝術節 名家薈萃南北巡演

「第1屆台灣國際大提琴藝術節」名家薈萃，左起高炳坤、楊文信、上地彩門、簡碧青、延斯–彼得．邁因茨、克里斯蒂安．波特拉、柯慶姿及劉姝嫥。（音樂瑞士之夜提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由旅瑞大提琴家簡碧青催生的第1屆台灣國際大提琴藝術節（Taiwan International Cello Festival, TWICF），本週在台北、高雄及雲林登場，包括大師班、工作坊及音樂會等系列活動，將持續進行至19日。

小時因受琴聲吸引而跟父母吵著要「那個很大的小提琴」的簡碧青，17歲赴瑞士留學後就長年旅居海外，後與夫婿瑞士作曲家法比安．穆勒（Fabian Müller）共同創辦「音樂瑞士之夜」，致力推動台灣與瑞士音樂交流。「在音樂瑞士之夜的10年里程碑之後，我很希望能再為家鄉做些不一樣的事情。」於是，簡碧青籌畫了這項台灣少見大提琴國際盛會。

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首屆辦理就聚集了國際名家，包括德國大提琴家暨名師延斯–彼得．邁因茨、台裔大提琴家楊文信、瑞士大提琴家克里斯蒂安．波特拉、德國爵士大提琴家史蒂芬．布勞恩，活躍台灣樂壇的傑出大提琴家簡碧青、柯慶姿、劉姝嫥、高炳坤及NSO大提琴首席上地彩門也將共襄盛舉。

音樂節期間有3場音樂會，分別是10月12日在衛武營表演廳、13日在台北國家演奏廳有「大提琴的多重宇宙」，由名家接力演出，呈現從獨奏到8重奏風格多元的曲目，包括本屆2位駐藝術節作曲家充滿濃厚台灣風情的大提琴8重奏改編作品，李哲藝的台灣民謠改編曲，以及穆勒的3首《茶之樂》。

10月19日將在雲林百年古蹟三秀園舉行戶外音樂會，除正式演出之外，還設計了一個「共鳴時刻」，邀請初學者及業餘大提琴家共同演奏台灣民謠及瑞士民謠。音樂會詳詢OPENTIX。

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