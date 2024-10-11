【家庭plus．微幸福案內】發現微幸福 累積巨大幸福

在擁擠時刻，沒排隊就坐進最愛餐廳的窗邊指定席，就覺得幸運十足、幸福滿點。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

人常有許多感到幸福的瞬間，像跟心愛的人在一起，享受美食、觀賞美景或專心做喜愛的事而達標等，也有些更細微的開心或幸運，不過比原來的日常多了些許變化，就會讓人覺得不一樣，提高一天的幸福度，像看到連續一樣的數字，如1點11分等，就會覺得很開心，或上了月台電車就來了，或開車都沒遇到紅燈等等，都會覺得很lucky；愛貓的悠太朗只要出門遇到貓就覺得很幸運！

我是看到車牌號碼有777或66就覺得開心，但日本還有人故意選4444，也會覺得奇特，發現天下有人有不同的想法！微快樂、微幸福還來自更瑣碎的細節，如找到季節限定的冰棒、想要買的東西正好剩最後一個、手機指紋認證一次就成功、聽到蟬鳴或鳥啼聲時、早上醒來覺得睡飽了，或在鬧鐘響前正好醒了、鄰居跟自己互道早安等！

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繭子去最愛歌手的演場會站到第三排，幸福洋溢了好幾天；正彥只要被人說跟兒子一個模子印出來就永遠感到神奇；禮子覺得每天能在家洗澡泡湯很幸福，因為她在沒有浴室而必須去錢湯才能洗澡的家庭長大；月子則是醒來準備上班，才發現是假日而大喊lucky，許多平凡或理所當然的日常，都會讓人感受到微幸福！

我通常在平日出遊，但最近陪親友在週末到超夯的鎌倉，很意外地一路順暢無比，滿員電車上每次很快就有座位，在水洩不通鶴岡八幡宮前，居然沒排隊就進了最愛的café、坐到最愛的源氏池邊享用美味的抹茶刨冰，一切太不可思議，擔心自己積的少數陰德都用上了，當然能跟親友一起談笑也很幸福！

即使同樣遭遇許多人生辛酸事，但自覺是所謂強運的人，或許我真的很幸運，或許是有許多人教我體會微小的幸運、幸福，像一天結束時，平安地鑽進被窩、看到好玩的事能會心一笑、好久沒哭而因為小說或電影哭了、用美麗的杯子喝茶、散步或迷你旅行時，一出門就看到藍天，或剛進門雨才開始下等等，微幸福不斷加分成巨幸福，也因此每次去鎌倉五山第一位的巨福山建長寺，就會想此處分給眾人的巨福，也是如此細細累積下來的吧！

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