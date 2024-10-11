【家庭plus．生活大補帖】從容 更顯穩健

從容 更顯穩健

文／劉彥蘭

現今這繁忙的社會，兒子的從容不迫成了他的特質。他的動作從不匆忙，國中班導曾形容，彷佛天塌下來也與他無關，他總是處變不驚、不爭不搶，保持一顆平靜的心。相對於我這個性急如火的母親來說，他的慢態度時而令我焦躁，又有時令我佩服。

這讓我想到了一位曾造訪過的中醫師，不疾不徐、用藥準確。值得一提的是，在忙碌的診療間隙，他總會找時間來片刻的休憩，這份從容不僅體現在他的言行之中，也映照在他開出的處方裡──少用腦、少看書、少煩惱、多休息。這幾個簡單的字眼，卻蘊含著深遠的智慧，提醒我要學會慢慢來，享受生活的細水長流。又如同近年興起的超慢跑運動，慢非表面上的慢，而是穩健的力量。

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在這個追求速度的時代，真正的力量在於慢速的穩健，放慢腳步，才能走得更穩、更遠。

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