【家庭plus．兩位太太的香料餐桌】以回憶佐秋光

文、攝影、食譜示範／Julia、Kook 插圖／Kook

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這次台泰婆媳端上的料理，都融入各自的回憶，你呢？是否也有一道以過往記憶予以調味的料理呢？看著攤位上的蒲瓜，腦海飄出了童年宅院的畫面。每逢秋收農忙時節，母親總會煮一大鍋割稻點心，蔬菜鹹粥理當是用自家田地的白米，煸得微焦香的辛香料加入樸實蔬菜，農人親友們總忍不住一吃就是兩三碗。走筆至此，腦海浮現童年那座鄉間曬穀場的熱鬧豐收畫面。

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猶記新婚時仍不諳廚藝的我，在電話那頭母親的指導下，依樣畫葫蘆煮了鍋蒲瓜鹹粥，意外獲得長輩喜愛。祖籍潮汕擅長熬煮粥品的夫家，品嘗新嫁娘的宜蘭割稻鹹粥給予頗多好評。大抵是如此，信心大增的我，開始喜歡在廚房玩料理遊戲。時光荏苒，這一回想起竟已是30年的回憶了。

〈台灣婆婆Julia上菜〉百里香蒲瓜濃湯 冷凍也OK

這幾年住附近的好友，偶逢盛產期總送來好幾顆自家種植愛心蒲瓜。

想消耗大量蒲瓜，做濃湯是個好方法。

除了鹹粥、炒食、蔬菜煎餅，某天突發奇想做成方便冷凍保存的蒲瓜濃場，好友試吃十分喜愛，我也愛這道完全不需加入由奶油與麵粉製成的白醬，更不必用太白粉來芶芡的濃湯，完全真材實料又美味健康，從此冰箱便有了這道常備季節濃湯。

百里香蒲瓜濃湯

材料：蒲瓜300g、洋蔥80g、嫩薑10g、原生百里香10公分10支、冷開水700～800cc、鹽與白胡椒粉適量

做法：

1.蒲瓜切片、洋蔥與嫩薑切細絲，先放下油鍋，以中火炒約10分鐘，將原生百里香也加入拌炒出香氣，待洋蔥炒透邊緣稍焦化。

2.加入冷開水以中火煮12～15分鐘，加入鹽及白胡椒粉調味後熄火稍放涼。

3.取出百里香，其餘用調理機攪打均勻，若想口感細緻些，可過濾。

4.舀入小湯碗，撒上些許堅果碎及細緻優雅的百里香葉即完成。

TIPS：除了堅果碎，也適合加入炒至略焦香的新鮮菇類，或是炒香脆的蒲瓜丁。

甜香糯米捲

〈清邁媳婦Kook上菜〉甜香糯米捲 放冷也好吃

泰國料理真是將香蕉葉發揮得淋漓盡致，至今已看過Kook做過好幾道香蕉葉料理，這道糯米捲有點類似台灣粽子的概念，只是外型沒那麼講究，而糯米加香蕉的內餡好特別，即便放冷也很美味。

糯米捲有點類似台灣粽子的概念。

Kook說這道甜食，因為做法簡易、食材好取得，容易飽足且方便攜帶，小時候與父母出遊或工作，常會備在身邊，印象中也是媽媽會拿來供養清晨沿街托缽僧侶的一道食物。這次做料理與品嘗時，也召喚起她的許多童年回憶。

材料：糯米160克、椰奶200克、鹽2克、糖30克、香蕉2根，香蕉葉8小片。

做法：

1.糯米浸泡6小時。

2.鍋中小火煮椰奶，加入糖和鹽慢慢攪拌均勻。

3.接著加入浸泡後的糯米，再次拌煮均勻。

香蕉葉先鋪上一湯匙炒好的糯米，將半根香蕉放在上面，再鋪上一湯匙糯米。

4.香蕉葉擦拭乾淨，裁剪成適當大小，先鋪上一湯匙炒好的糯米，將半根香蕉放在上面，再鋪上一湯匙糯米，將葉子往裡折疊，包裹住所有材料，用棉線綑綁。

5.小火蒸30分鐘即可食用。

百里香Thyme

〈香草小記〉百里香Thyme

百里香葉片小巧細緻，植株如一頭浪漫的細捲髮。

品種有兩大系列，帶有濃郁麝香氣息的原生百里香，多數用來料理，當然泡茶也可以。而檸檬系列依葉色則有檸檬百里香、檸檬白斑百里香與檸檬黃斑百里香，除了泡茶，也很適合為甜點增添色香味。具有抗菌防腐等功效，非常適合再製成廚房調味品，如百里香酒、醋、油、鹽與糖等，為生活及餐桌帶進植物的香氣並領略其美好意象。

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