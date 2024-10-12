【藝術文化】2024 TTXC台灣文化科技大會今起登場 亮點搶先看

《大港橋文化科技展演Xverse跨境新視界》亮麗登場。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕TTXC台灣文化科技大會二度於高雄舉辦，由文化部、高雄市政府攜手策畫，並串連文策院、數發部、經濟部等單位合作，以「FUTURE AT PLAY」為題，打造全台最大文化科技盛典，今（12）日起於駁二藝術特區展出至10月27日；期間專為大會打造的大型地景作品—《大港橋文化科技展演Xverse跨境新視界》昨晚正式試燈，驚豔眾人。

法國奧賽美術館VR《梵谷的調色盤》預料很搶手，須預約體驗。（記者凌美雪攝）

此次大會共包含3大核心展區，分別是聚焦全球趨勢的「G.A.M.E.」未來主題展、亞洲最大沉浸式影像大展「XR DREAMLAND」，以及支持台灣原創開發的「INNOVATIONS」文化科技創新展演，鎖定AI人工智慧、XR虛擬實境、VTUBER虛擬偶像、沉浸式娛樂、IP科技擴散、國際駐村、科技跨域、未來社群等8項主題；國際論壇、大師講座、還有開發者大會、工作坊等，超過70件作品、上百場活動。

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很多台灣原創作品雖然同時段只提供一個人體驗觀賞，但相當值得。（記者凌美雪攝）

其中，《大港橋文化科技展演Xverse跨境新視界》在山陀兒颱風前曾測試2天，為避免遭颱風破壞而全部拆卸，颱風後又緊鑼密鼓重新裝置，經過好幾夜密集測試，終於在大會登場前一天華麗登場。以高雄著名地標「大港橋」為載體，化身科技藝術作品。

「INNOVATIONS」展區聚焦台灣原創作品的產業交流與媒合。（記者凌美雪攝）

策展人馮建彰表示，這是為高雄特別打造的城市港灣型態沉浸式場域，運用高雄的城市大數據資料、AI運算結合數位動畫技術的影像，搭配大港橋旁水岸輕軌的運行到站，啟動「數據光流」，匯集成海洋、工業、科技、未來等4幕場景述說高雄故事。大會期間每晚7時到10時，每15分鐘上演1場次。

此外，特別值得一提的展會亮點，就是堪稱亞洲最大沉浸式影像大展的「XR DREAMLAND」，分2大展區，包括來自全球的競賽作品以及邀請作品，如法國奧賽美術館VR《梵谷的調色盤》、威尼斯影展沉浸式大獎《亡靈者的步行曲》等，也有台灣最佳XR作品，如XR《穿越霧中》、VR《彩虹彼端》、《寂靜》及《女海盜：生存守則》等，展開XR國際競賽及高雄原創VR、XR大觀。大會相關資訊可詢TTXC官方網站及社群平台。

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