【藝術文化】 2024戲曲夢工場壓軸 女狀元（）了今明登場

2024戲曲夢工場壓軸將由白鹿迷路劇團推出《女狀元（）了》。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心主辦的2024戲曲夢工場壓軸戲，將由白鹿迷路劇團在今（12）、明兩日，於台北戲曲中心多功能廳演出《女狀元（）了》。此劇由編劇張加欣、導演丁怡瑄與鍾宛儒共同創作，攜手戲曲跨界花旦許立縈和音樂劇新星吳知豫，以當代視角思考「女狀元」故事。

全劇以明代徐渭的雜劇《女狀元辭凰得鳳》為文本基礎，敘述五代女子黃春桃改名崇嘏，女扮男裝考中狀元，並在審理案件中表現出驚人才華，與代父從軍的花木蘭，成為一文一武、不讓鬚眉的典型，欲否定「女子無才便是德」的觀念，在當時，對於男尊女卑的封建思想，無疑是衝擊思想。

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《女狀元（）了》透過「講述表演」（Lecture performance）將《女狀元辭凰得鳳》重新梳理，改編京劇，搭配戲曲編腔許家銘和音樂設計王鈺凱的跨界合作，碰撞出有別於傳統戲曲的火花。

白鹿迷路劇團表示，此劇擷取出「扮演」主題，演出同時，其中一位京劇演員會在台上完成扮相，觀眾可以看見其從舞台演員轉換成文本角色的過程。並從女性角色的視角出發，探討女性在當代社會以及生命經驗中扮演的各種角色，藉著內在衝突，叩問陽性權力底下，被忽視和壓抑的各式陰性伏流。演出詳詢OPENTIX網站。

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