【藝術文化】TTXC昨日開幕 文化部長李遠：這是一趟學習之旅

「超維度」打造的《VS AI 街頭對戰》，經線上海選出前8強，將於10月20日進行實體對戰。 （記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕2024TTXC台灣文化科技大會昨（12）日開幕，由文化部、高雄市政府攜手策畫，串連文策院、數位發展部、經濟部等單位的跨界合作，為國人搭起探索文化與科技關係的橋梁，文化部長李遠參觀後讚嘆，原來以前對科技誤會很大，其實科技可以幫文化的事很多；參觀TTXC，對他而言是一趟學習之旅。

聞名國際的日本當代新媒體藝術家真鍋大度，結合AI技術創作《鏡子裡的自己》，當觀眾站在鏡子前，人工智慧將進行即時分析，不斷變換畫面中人物的角色，並隨觀眾擺動肢體動作。（記者凌美雪攝）

「科技最終是能為文化服務，科技也為我們保留了最珍貴的文化。」李遠也對數發部長黃彥男說，同為AI行動內閣成員，「這是第一次的合作，未來也會有更多的行動」，包含將文化部「重建台灣藝術史」的所有研究成果，充實生成式AI資料庫等，「唯有透過科技的協助，我們才能在世界擁有文化話語權，也才能證明台灣的存在」。

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高雄市副市長李懷仁（左起）、文化部長李遠、數發部長黃彥男，共同啟動TTXC開幕影像。（記者凌美雪攝）

本屆TTXC將於高雄駁二藝術特區展出至10月27日，橫跨展演、影視、音樂、科技及產業等面向，以「FUTURE AT PLAY」為題，規畫3大核心展區，包含聚焦全球趨勢的「G.A.M.E.」未來主題展、亞洲最大沉浸式影像大展「XR DREAMLAND」，以及文策院支持台灣原創開發的「INNOVATIONS」文化科技創新展演。

展覽期間除有國際論壇、大師講座、開發者大會、工作坊、VTuber見面會等活動，超過70件國內外精采作品、上百場活動外，還結合在地的高雄電影節、打狗祭、數發部支持產學策進會策展的DigiWave、霹靂國際的霹靂盛典、富邦文教基金會的虎姑婆與他的朋友等文化科技內容，打造全台最大文化科技盛典。

其中，DigiWave是第2度與TTXC合作，展現AI技術協助音樂創作，數發部長黃彥男表示，將來會有更多的科技工具協助內容的多元應用與創造，TTXC與DigiWave將讓台灣民眾了解這樣的發展趨勢，也讓未來文化科技內容產業得以走出台灣、走向世界。

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